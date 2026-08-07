На фоне растущего дефицита федерального бюджета Минфин РФ предлагает сократить сроки продажи конфискованного у граждан имущества со 100 до 44 дней.

Как пишет Delo . ua , об этом сообщает The Moscow Times .

Правительство страны-агрессорки пытается быстрее получать средства от изъятых авто и техники и снизить затраты на их хранение, однако аналитики оценивают потенциальные доходы не более чем в 2 млрд рублей в год.

Какие изменения запланированы

Для ускорения процессов планируется:

снизить время приема заявок после снижения цены;

сократить срок оплаты покупки;

обязать претендентов вносить задаток;

передавать право покупки лота следующему участнику без повторного аукциона, если победитель отказался от договора или уплатил средства.

Изменения коснутся изъятых автомобилей, техники, задержанных таможней товаров и вещественных доказательств, перешедших в собственность государства. Доходы от их продаж поступают непосредственно в бюджет. Новые правила должны работать с 1 июля 2027 года.

Продажа по минимальной цене

Минфин РФ также предлагает изменить подход к имуществу, на которое нет спроса. Сейчас цену последовательно снижают на 30%, 60% и 90%, после чего отправляют лот на повторную продажу, уничтожение или утилизацию. По новым правилам, для лотов стоимостью более 10 тыс. рублей будет вводиться дополнительный этап со стартовой ценой от этой отметки. Это должно уменьшить расходы на хранение товаров, которые портятся или теряют стоимость.

Падение доходов от конфиската

По данным Казначейства РФ, в первом полугодии 2026 года поступления от конфиската составляли около 806 млн. рублей, что на 42% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (1,4 млрд. рублей).

Значительно увеличить прибыль новая процедура не позволит, считает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. По ее оценке, правительство сможет зарабатывать на продаже конфиската не больше 2 млрд. рублей в год.

Состояние бюджета РФ

Указанные мины рассматривают на фоне роста бюджетного дефицита. По итогам первого полугодия дефицит федерального бюджета РФ достиг 5,7 трлн. рублей при годовом плане в 3,79 трлн. рублей. Ожидаемые показатели на следующие годы составляют 3,18 трлн. рублей в 2027 году и 3,5 трлн. рублей в 2028 году. Повышение НДС с 20% до 22% и рост налоговой нагрузки на бизнес не компенсировали расходы из-за постоянного увеличения расходов на войну против Украины.

Напомним, в ряд России четвертый месяц подряд выплачивает сотни миллиардов рублей субсидий нефтяным компаниям, чьи НПЗ останавливаются из-за атак украинских беспилотников. В июне казна РФ получила 584,6 млрд рублей налога на добычу полезных ископаемых по нефти, однако каждый третий рубль пришлось вернуть нефтяникам.