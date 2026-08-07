Дефіцит бюджету змушує російську владу змінити правила розпродажу конфіскату: що планують

На тлі зростаючого дефіциту федерального бюджету Мінфін РФ пропонує скоротити терміни продажу конфіскованого у громадян майна зі 100 до 44 днів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Уряд країни-агресорки намагається швидше отримувати кошти від вилучених авто й техніки та зменшити витрати на їх зберігання, однак аналітики оцінюють потенційні доходи не більше ніж у 2 млрд рублів на рік.

Які зміни заплановані

Для прискорення процесів планують:

зменшити час прийому заявок після зниження ціни;

скоротити термін оплати покупки;

зобов'язати претендентів вносити завдаток;

передавати право купівлі лота наступному учаснику без повторного аукціону, якщо переможець відмовився від договору чи не сплатив кошти.

Зміни торкнуться вилучених автомобілів, техніки, затриманих митницею товарів та речових доказів, які перейшли у власність держави. Доходи від їх продажу надходять безпосередньо до бюджету. Нові правила мають запрацювати з 1 липня 2027 року.

Продаж за мінімальною ціною

Мінфін РФ також пропонує змінити підхід до майна, на яке немає попиту. Зараз ціну послідовно знижують на 30%, 60% та 90%, після чого відправляють лот на повторний продаж, знищення або утилізацію. За новими правилами, для лотів вартістю понад 10 тис. рублів вводитиметься додатковий етап зі стартовою ціною від цієї позначки. Це має зменшити витрати на зберігання товарів, які псуються або втрачають вартість.

Падіння доходів від конфіскату

За даними Казначейства РФ, у першому півріччі 2026 року надходження від конфіскату становили близько 806 млн рублів, що на 42% менше, ніж за аналогічний період 2025 року (1,4 млрд рублів).

Значно збільшити прибутки нова процедура не дозволить, вважає провідний аналітик Freedom Global Наталія Мільчакова. За її оцінкою, уряд зможе заробляти на продажу конфіскату не більше 2 млрд рублів на рік.

С тан бюджету РФ

Зазначені зміни розглядають на тлі зростання бюджетного дефіциту. За підсумками першого півріччя дефіцит федерального бюджету РФ досяг 5,7 трлн рублів при річному плані у 3,79 трлн рублів. Очікувані показники на наступні роки становлять 3,18 трлн рублів у 2027 році та 3,5 трлн рублів у 2028 році. Підвищення ПДВ з 20% до 22% та зростання податкового навантаження на бізнес не компенсували видатки через постійне збільшення витрат на війну проти України.

Нагадаємо, уряд Росії четвертий місяць поспіль виплачує сотні мільярдів рублів субсидій нафтовим компаніям, чиї НПЗ зупиняються через атаки українських безпілотників. У червні казна РФ отримала 584,6 млрд рублів податку на видобуток корисних копалин по нафті, проте кожен третій рубль довелося повернути нафтовикам.