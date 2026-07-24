Дефицит кадров: в каких областях возросло количество трудоустроенных иностранцев

В 2026 году в Украине зафиксирован рост числа иностранных работников в перерабатывающей промышленности и медицине. В Раде инициируют территориальный анализ рынка труда, чтобы защитить права украинских рабочих и контролировать трудовую миграцию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба парарата Верховной Рады.

В комитете ВР по социальной политике и защите прав ветеранов состоялись слушания на тему: "Рынок занятости Украины под давлением: привлечение иностранной рабочей силы, защита украинских работников и контроль государства за миграционными процессами".

По результатам проведенного анализа установлено, что без учета сил обороны Украины и работодателей, трудоустраивающих до десяти человек, количество граждан, занятых в производительном секторе экономики, составляет около 4,9 млн человек, что, по словам председателя комитета Галина и Третьякова, является чрезвычайно тревожным сигналом для экономики государства.

Если в 2020 году в экономике Украины было трудоустроено 9880 иностранцев, то в 2025 году этот показатель снизился почти вдвое — до 4720 человек. При этом на комитете отмечено, что в 2026 году наблюдается тенденция к увеличению количества таких работников, однако окончательные статистические данные еще нуждаются в уточнении.

Отрасли с ростом иностранных рабочих

Несмотря на общее сокращение количества разрешений в 2025 году по сравнению с 2020 годом, в четырех областях зафиксирован рост числа иностранных работников.

Вдвое увеличилось количество иностранцев в перерабатывающей промышленности и сфере административного обслуживания. Также рост зафиксирован в сфере временного размещения и питания, где иностранные рабочие приобщаются к эвакуации, размещению внутри перемещенных лиц и помощи бездомным. На 10% выросло количество иностранцев в сфере здравоохранения и оказания социальной помощи.

Приоритет для украинцев и законопроекты

Третьякова отметила, что первоочередное право на рабочие места должны иметь граждане Украины. При выдаче разрешений необходимо подтверждать отсутствие соответствующих украинских рабочих в стране и в конкретном регионе через анализ Государственной службы занятости.

"Государство должно обеспечить надлежащий уровень защиты граждан Украины при реализации политики по привлечению иностранной рабочей силы", — подчеркнула председатель комитета.

В Верховной Раде зарегистрировано три законопроекта по трудоустройству иностранцев:

об отмене разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства (№11006);

об усовершенствовании порядка трудоустройства иностранцев в Украине (№ 11405);

о трудоустройстве иностранцев и лиц без гражданства (№14211).

Ранее сообщалось, что 45% компаний пока не рассматривают возможность найма иностранных работников, 41% – допускают ее только теоретически. Активно рассматривают такую опцию 12% респондентов, и только у 2% уже есть соответствующий опыт привлечения иностранных специалистов.