Дефіцит кадрів: в яких сферах зросла кількість працевлаштованих іноземців

У 2026 році в Україні зафіксували зростання кількості іноземних працівників у переробній промисловості та медицині. У Раді ініціюють територіальний аналіз ринку праці, щоб захистити права українських робітників і контролювати трудову міграцію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.

У комітеті РВ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбулися слухання на тему: "Ринок зайнятості України під тиском: залучення іноземної робочої сили, захист українських працівників та контроль держави за міграційними процесами".

За результатами проведеного аналізу встановлено, що без урахування Сил оборони України та роботодавців, які працевлаштовують до десяти осіб, кількість громадян, зайнятих у продуктивному секторі економіки, становить близько 4,9 млн осіб, що, за словами голови комітету Галини Третьякової, є надзвичайно тривожним сигналом для економіки держави.

Якщо у 2020 році в економіці України було працевлаштовано 9 880 іноземців, то у 2025 році цей показник знизився майже вдвічі — до 4 720 осіб. При цьому на комітеті було зазначено, що у 2026 році спостерігається тенденція до збільшення кількості таких працівників, однак остаточні статистичні дані ще потребують уточнення.

Галузі зі зростанням іноземних робітників

Попри загальне скорочення кількості дозволів у 2025 році порівняно з 2020 роком, у чотирьох сферах зафіксовано зростання кількості іноземних працівників.

Удвічі зросла кількість іноземців у переробній промисловості та сфері адміністративного обслуговування. Також зростання зафіксовано у сфері тимчасового розміщення та харчування, де іноземні робітники долучаються до евакуації, розміщення внутрішньо переміщених осіб та допомоги бездомним. На 10% зросла кількість іноземців у сфері охорони здоров'я та наданні соціальної допомоги.

Пріоритет для україн ців та законопроєкти

Третьякова зазначила, що першочергове право на робочі місця повинні мати громадяни України. При видачі дозволів необхідно підтверджувати відсутність відповідних українських робітників у країні та конкретному регіоні через аналіз Державної служби зайнятості.

"Держава має забезпечити належний рівень захисту громадян України під час реалізації політики щодо залучення іноземної робочої сили", — наголосила голова комітету.

У Верховній Раді зареєстровано три законопроєкти щодо працевлаштування іноземців:

про скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (№ 11006);

про удосконалення порядку працевлаштування іноземців в Україні (№ 11405);

про працевлаштування іноземців та осіб без громадянства (№ 14211).

Раніше повідомлялося, що 45% компаній наразі не розглядають можливість найму іноземних працівників, 41% – допускають її лише теоретично. Активно розглядають таку опцію 12% респондентів, і лише 2% вже мають відповідний досвід залучення іноземних фахівців.