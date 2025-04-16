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Дефицит торговли Индии с Китаем увеличился до рекордных $99,2 млрд
В финансовом году 2024-2025, который закончился в марте, в Индии зафиксирован дефицит торговли с Китаем в размере 99,2 млрд. долларов США. Это обусловлено ростом импорта электроники и потребительских товаров длительного использования.
Об этом сообщает R euters.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о 90-дневной паузе в повышении большинства тарифов для основных торговых партнеров, включая Индию, и одновременно резком увеличении пошлин на китайские товары. Это вызывало опасение, что китайские компании могут перенаправить свои товары на другие рынки.
Только в марте импорт товаров из Китая подскочил более чем на 25% в годовом исчислении до $9,7 млрд., во главе с электроникой, электрическими батареями и солнечными элементами. Общий импорт из Китая вырос до $113,5 млрд за 12 месяцев по март, согласно торговым данным, опубликованным Министерством торговли США 16 апреля .
Между тем, экспорт Индии в Китай в марте сократился на 14,5% до 1,5 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а общий объем экспорта за 12 месяцев снизился до 14,3 млрд долларов США.
"Это тревожный сигнал для Индии, поскольку растущий импорт отражает более глубокую структурную зависимость индийской экономики", — отметил Аджай Шривастава, основатель аналитического центра по торговой политике Global Trade Initiative.
По его словам, рост экспорта электроники, фармацевтических препаратов и машиностроительных товаров из Индии также стимулирует импорт из Китая из-за его сильной зависимости от импортных комплектующих.
Экспорт Индии в Китай сейчас ниже, чем в 2013-2014 финансовом году, несмотря на значительно более высокий курс рупии. Шривастава предупредил, что импорт может вырасти примерно на 20% в текущем финансовом году, поскольку китайские компании перенаправляют экспорт на несколько рынков для экспорта в США.
Китай стал вторым по величине торговым партнером Индии после Соединенных Штатов с объемом двусторонней торговли 127,7 млрд. долларов.
Правительство Индии планирует создать группу мониторинга для отслеживания резкого увеличения объемов более дешевого импорта из таких стран, как Китай, и предостерегает компании от помощи иностранным экспортерам обходить американские и пошлины.
Напомним, акции фармкомпаний в Европе и Индии упали. 9 апреля после того, как президент США Дональд Трамп подтвердил планы по введению "больших" пошлин на весь импорт фармацевтической продукции.