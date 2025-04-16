Дефіцит торгівлі Індії з Китаєм збільшився до рекордних $99,2 млрд

У фінансовому році 2024-2025, який закінчився у березні, в Індії зафіксовано дефіцит торгівлі з Китаєм у розмірі 99,2 млрд доларів США. Це зумовлено зростанням імпорту електроніки та споживчих товарів тривалого користування.

Про це повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп минулого тижня оголосив про 90-денну паузу у підвищенні більшості тарифів для основних торгових партнерів, включаючи Індію, і одночасно різке збільшення мит на китайські товари. Це викликало побоювання, що китайські компанії можуть перенаправити свої товари на інші ринки.

Лише у березні імпорт товарів з Китаю підскочив більш ніж на 25% у річному обчисленні до $9,7 млрд, на чолі з електронікою, електричними батареями та сонячними елементами. Загальний імпорт з Китаю зріс до $113,5 млрд за 12 місяців по березень, згідно з торговими даними, опублікованими Міністерством торгівлі США 16 квітня.

Тим часом, експорт Індії до Китаю в березні скоротився на 14,5% до 1,5 млрд. доларів в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, а загальний обсяг експорту за 12 місяців знизився до 14,3 млрд. доларів США.

"Це тривожний сигнал для Індії, оскільки імпорт, що росте, відображає глибшу структурну залежність індійської економіки", — зазначив Аджай Шривастава, засновник аналітичного центру з торговельної політики Global Trade Initiative.

За його словами, зростання експорту електроніки, фармацевтичних препаратів і машинобудівних товарів з Індії також стимулює імпорт з Китаю через його сильну залежність від імпортних комплектуючих.

Експорт Індії до Китаю зараз нижчий, ніж у 2013-2014 фінансовому році, незважаючи на значно вищий курс рупії. Шривастава попередив, що імпорт може зрости приблизно на 20% у поточному фінансовому році, оскільки китайські компанії перенаправляють експорт на кілька ринків для експорту до США.

Китай став другим за величиною торговим партнером Індії після Сполучених Штатів з обсягом двосторонньої торгівлі 127,7 млрд доларів.

Уряд Індії планує створити групу моніторингу для відстеження різкого збільшення обсягів дешевшого імпорту з таких країн, як Китай, і застерігає компанії від допомоги іноземним експортерам обходити американські мита.

Нагадаємо, акції фармкомпаній у Європі та Індії впали 9 квітня після того, як президент США Дональд Трамп підтвердив плани запровадження "великих" мит на весь імпорт фармацевтичної продукції.