Дефицит водителей бензовозов в Украине: как топливный рынок решает проблему с кадрами

Сегодня рынок горючего в Украине борется не только за объемы импорта, но и за тех, кто доставит эти объемы потребителю. Дефицит водителей является одним из вызовов топливного рынка, и степень этой проблемы напрямую зависит от размера компании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr, ссылаясь на собственный опрос основных игроков.

Кто больше всего испытывает кризис?

Пока великие игроки используют все ресурсы для содержания штата, малый бизнес оказался в критической ситуации. Малые перевозчики, имеющие в парке от 4 до 10 машин, ощущают кризис наиболее остро. Они вынуждены конкурировать с крупными операторами, предлагающими не только конкурентоспособные зарплаты, но и комфорт.

Один из представителей малого бизнеса откровенно признается: "Нам очень трудно конкурировать с крупными компаниями, которые могут предложить водителю лучшие условия труда. Водители понимают свою ценность, поэтому не стесняются ставить неподъемные для нас требования: авто не старше 5 лет и зарплата 100 тыс. грн".

В то же время, крупные операторы, такие как ОККО, UPG и WOG, чувствуют себя увереннее. Благодаря современному автопарку и стабильности им удается закрывать вакансии быстрее, хотя они признают, что работать стало сложнее, чем в довоенный период.

Кадровый креатив: от TikTok до женщин за рулем

Когда стандартные объявления не работают, в ход идут нестандартные методы. Компания "Транскомгрупп", владеющая парком более 320 тягачей, ищет персонал через популярные соцсети. Заместитель директора компании Сергей Игнатенко рассказывает: "Для их поиска применяем креативные методы. Один из них – рекламная интеграция с блоггерами по автомобильной тематике в TikTok".

Другой путь избрала сеть ОККО, запустив программу обучения профессии водителя топливовоза для женщин. Первая водитель уже вышла в рейсы. Впрочем, в области такой инициативы относятся осторожно. Игнатенко отмечает: "Работа требует физической силы: доставать рукава, перекачивать. Мало кто согласится на такое".

Кроме того, компании внедряют денежные бонусы по программе "Приведи друга" и компенсируют расходы на обучение и получение специальных разрешений на перевозку опасных грузов.

Почему не хватает машин?

Смена логистических маршрутов подбросила топливникам новую задачу. Импорт горючего морем в 2026 году вырос почти вдвое. Когда в порт прибывает судно, возникает острая потребность в большом количестве транспорта одновременно. Основатель "Мартин Трейда" Владимир Порайко объясняет масштаб проблемы: "Чтобы выгрузить танкер, нужно много авто. Например, для разгрузки около 2 тыс. т газа нужно 105 газовозов. А если крупное судно? А если не одно?"

Найти такое количество арендованных машин на рынке сейчас очень сложно, что создает задержки в поставках.

Поможет ли закон о бронировании?

Определенные надежды бизнес связывает с законом 4630-IX, который вступил в силу 4 декабря 2025 года. Он позволяет предоставить водителю "временную бронь" на 45 дней для обновления документов в ТЦК во время испытательного срока. Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин комментирует нововведение: "Новые условия позволят части сидящих дома водителей получить бронь и работать. Хотя глобально проблему это не решит. 50% брони для логистики это мало".

К тому же, эксперты отмечают, что сама по себе бронь перестает быть главным аргументом для водителей. На рынке появляется много альтернативных вакансий с бронированием, где условия работы менее утомительны, чем на топливовозе. Поэтому борьба за кадры на топливном рынке может обостриться .

Напомним, в ноябре ситуация на рынке труда в Украине несколько улучшилась по сравнению с прошлым годом. В то же время, дефицит кадров сохраняется и стимулирует дальнейший рост зарплат.