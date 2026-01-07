Дефіцит водіїв бензовозів в Україні: як паливний ринок розв'язує проблему з кадрами

Сьогодні ринок пального в Україні бореться не лише за обсяги імпорту, а й за тих, хто ці обсяги доставить до споживача. Дефіцит водіїв є одним із викликів паливного ринку, і ступінь цієї проблеми прямо залежить від розміру компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr, посилаючись на власне опитування основних гравців.

Хто найбільше відчуває кризу?

Поки великі гравці використовують усі ресурси для утримання штату, малий бізнес опинився у критичній ситуації. Малі перевізники, які мають у парку від 4 до 10 машин, відчувають кризу найгостріше. Вони змушені конкурувати з великими операторами, які пропонують не лише конкурентоспроможні зарплати, а й комфорт.

Один із представників малого бізнесу відверто зізнається: "Нам дуже важко конкурувати з великими компаніями, які мають змогу запропонувати водієві кращі умови праці. Водії розуміють свою цінність, тому не соромляться ставити непідйомні для нас вимоги: авто не старіше за 5 років і зарплата 100 тис. грн".

Водночас великі оператори, такі як ОККО, UPG та WOG, почуваються впевненіше. Завдяки сучасному автопарку та стабільності їм вдається закривати вакансії швидше, хоча й вони визнають, що працювати стало складніше, ніж у довоєнний період.

Кадровий креатив: від TikTok до жінок за кермом

Коли стандартні оголошення не працюють, у хід йдуть нестандартні методи. Компанія "Транскомгруп", яка володіє парком у понад 320 тягачів, шукає персонал через популярні соцмережі. Заступник директора компанії Сергій Ігнатенко розповідає: "Для їх пошуку застосовуємо креативні методи. Один із них — рекламна інтеграція з блогерами з автомобільної тематики у TikTok".

Інший шлях обрала мережа ОККО, запустивши програму навчання професії водія паливовоза для жінок. Перша водійка вже вийшла в рейси. Втім, у галузі до такої ініціативи ставляться обережно. Ігнатенко зауважує: "Робота вимагає фізичної сили: діставати рукави, перекачувати. Мало хто згодиться на таке".

Крім того, компанії впроваджують грошові бонуси за програмою "Приведи друга" та компенсують витрати на навчання й отримання спеціальних дозволів на перевезення небезпечних вантажів.

Чому не вистачає машин?

Зміна логістичних маршрутів підкинула паливникам нову задачу. Імпорт пального морем у 2026 році зріс майже вдвічі. Коли в порт прибуває судно, виникає гостра потреба у величезній кількості транспорту одночасно. Засновник "Мартін Трейду" Володимир Порайко пояснює масштаб проблеми: "Щоб вивантажити танкер, потрібно багато авто. Наприклад, для розвантаження близько 2 тис. т газу потрібно 105 газовозів. А якщо велике судно? А якщо не одне?".

Знайти таку кількість орендованих машин на ринку зараз надзвичайно складно, що створює затримки у постачанні.

Чи допоможе закон про бронювання?

Певні надії бізнес пов'язує із законом № 4630-IX, що набув чинності 4 грудня 2025 року. Він дозволяє надати водієві "тимчасову бронь" на 45 днів для оновлення документів у ТЦК під час випробувального терміну. Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін коментує нововведення: "Нові умови дадуть змогу частині водіїв, які сидять вдома, отримати бронь і працювати. Хоча глобально проблему це не розв'яже. 50% броні для логістики це мало".

До того ж експерти зазначають, що сама по собі бронь перестає бути головним аргументом для водіїв. На ринку з’являється багато альтернативних вакансій із бронюванням, де умови роботи менш виснажливі, ніж на паливовозі. Тож боротьба за кадри на паливному ринку може загостритися.

Нагадаємо, у листопаді ситуація на ринку праці в Україні дещо покращилася порівняно з минулим роком. Водночас дефіцит кадрів зберігається та стимулює подальше зростання зарплат.