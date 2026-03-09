Декларации о доходах: в Украине уже более 3,5 тысяч миллионеров

С начала декларационной кампании граждане Украины подали более 46 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах, задекларировав 32,4 млрд грн доходов, полученных в 2025 году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГНС.

По результатам декларирования граждане определили к уплате 716 млн. грн. налога на доходы физических лиц и военного сбора, что почти на 200 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшие объемы задекларированных доходов зафиксированы в:

Киеве - 6,6 млрд грн ;

Львовской области - 3 млрд грн ;

Днепропетровской области - 2,9 млрд грн ;

Киевской области - 2,8 млрд грн.

В то же время более 3,5 тысяч граждан задекларировали доходы более 1 млн грн. В общей сложности они указали в декларациях 14,6 млрд грн доходов и определили к уплате 445 млн грн налоговых обязательств.

Среди наиболее распространенных источников доходов, отмечаемых в декларациях:

наследство и дарование - 2,9 млрд грн ;

продажа движимого и недвижимого имущества - 819,1 млн грн ;

иностранные доходы - 733,2 млн грн ;

доход от аренды имущества - 406 млн грн ;

другие налогооблагаемые доходы - 340,6 млн грн ;

инвестиционные доходы - 227,3 млн грн.

Наибольшую сумму налоговых обязательств задекларировал житель Киевской области - он должен уплатить более 15,6 млн грн НДФЛ и военного сбора.

Кроме того, более 19 тысяч граждан задекларировали право на налоговую скидку. Общая сумма налога на доходы физических лиц, которую они определили до возврата из бюджета, составляет 139,4 млн грн, что почти на 98 млн грн больше, чем в прошлом.

Декларационная кампания продлится до 1 мая, а для получения налоговой скидки декларацию можно подать до 31 декабря включительно.

Напомним, что по результатам декларационной кампании по доходам за 2024 год более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами. Это на 1,3 тысячи больше, чем в 2023 году.