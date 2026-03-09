Декларації про доходи: в Україні вже понад 3,5 тисячі мільйонерів

З початку деклараційної кампанії громадяни України подали понад 46 тисяч декларацій про майновий стан і доходи, задекларувавши 32,4 млрд грн доходів, отриманих у 2025 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДПС.

За результатами декларування громадяни визначили до сплати 716 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що майже на 200 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільші обсяги задекларованих доходів зафіксовано у:

Києві — 6,6 млрд грн ;

Львівській області — 3 млрд грн ;

Дніпропетровській області — 2,9 млрд грн ;

Київській області — 2,8 млрд грн.

Водночас понад 3,5 тисячі громадян задекларували доходи понад 1 млн грн. Загалом вони вказали у деклараціях 14,6 млрд грн доходів і визначили до сплати 445 млн грн податкових зобов’язань.

Серед найпоширеніших джерел доходів, які зазначають у деклараціях:

спадщина та дарування — 2,9 млрд грн ;

продаж рухомого і нерухомого майна — 819,1 млн грн ;

іноземні доходи — 733,2 млн грн ;

дохід від оренди майна — 406 млн грн ;

інші оподатковувані доходи — 340,6 млн грн ;

інвестиційні доходи — 227,3 млн грн.

Найбільшу суму податкових зобов’язань задекларував мешканець Київської області — він має сплатити понад 15,6 млн грн ПДФО та військового збору.

Крім того, понад 19 тисяч громадян задекларували право на податкову знижку. Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, яку вони визначили до повернення з бюджету, становить 139,4 млн грн, що майже на 98 млн грн більше, ніж торік.

Деклараційна кампанія триватиме до 1 травня, а для отримання податкової знижки декларацію можна подати до 31 грудня включно.

Нагадаємо, що за результатами деклараційної кампанії щодо доходів за 2024 рік понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами. Це на 1,3 тисячі більше, ніж 2023 року.