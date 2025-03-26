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Декларирование доходов от аренды: украинцы уплатят более 16 млн грн налогов
По итогам 2024 почти 900 граждан Украины официально задекларировали доходы от сдачи имущества в аренду. Общая сумма налогов к уплате превышает 16 млн. грн.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Кроме этого, более 56 тысяч. физических лиц – предпринимателей (ФЛП), работающих на упрощенной системе налогообложения, также ведут деятельность в сфере аренды. Они платят налоги в зависимости от выбранной группы:
- ФЛП 2 группы – до 20% дохода (ставка может быть ниже по решению местных властей);
- ФЛП 3 группы – 5% (для неплательщиков НДС) или 3% + НДС (для плательщиков НДС).
Граждане, сдающие недвижимость в аренду и не являющиеся ФЛП, должны платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18% и военный сбор, ставка которого изменилась и с 1 января 2025 года составляет 5% (вместо 1,5%).
Подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах необходимо до 1 мая, а уплатить налоги – до 1 августа.
Для упрощения процесса предоставления отчетности в Электронном кабинете действует сервис автоматического заполнения декларации. Воспользоваться им можно с помощью электронной цифровой подписи.
Всего в рамках декларационной кампании украинцы уже представили более 63 тыс. деклараций, а к уплате задекларировано более 750 млн. грн. налогов.
Стоит отметить, что в прошлом году налоговое законодательство в Украине претерпело существенные изменения. Новации, в частности, повлияли и на налогообложение купли-продажи недвижимости.