Декларування доходів від оренди: українці сплатять понад 16 млн грн податків

За підсумками 2024 року майже 900 громадян України офіційно задекларували доходи від здачі майна в оренду. Загальна сума податків до сплати перевищує 16 млн грн.

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Про це повідомляє Державна податкова служба.

Окрім цього, понад 56 тис. фізичних осіб – підприємців (ФОП), які працюють на спрощеній системі оподаткування, також ведуть діяльність у сфері оренди. Вони сплачують податки залежно від обраної групи:

ФОП 2 групи – до 20% доходу (ставка може бути нижчою за рішенням місцевої влади);

– до 20% доходу (ставка може бути нижчою за рішенням місцевої влади); ФОП 3 групи – 5% (для неплатників ПДВ) або 3% + ПДВ (для платників ПДВ).

Громадяни, які здають нерухомість в оренду та не є ФОП, повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18% та військовий збір, ставка якого змінилася і з 1 січня 2025 року становить 5% (замість 1,5%).

Подати податкову декларацію про майновий стан і доходи необхідно до 1 травня, а сплатити податки – до 1 серпня.

Для спрощення процесу подання звітності в Електронному кабінеті діє сервіс автоматичного заповнення декларації. Скористатися ним можна за допомогою електронного цифрового підпису.

Загалом у межах деклараційної кампанії українці вже подали понад 63 тис. декларацій, а до сплати задекларовано понад 750 млн грн податків.

Варто зазначити, що минулого року податкове законодавство в Україні зазнало суттєвих змін. Новації зокрема вплинули і на оподаткування купівлі-продажу нерухомості.