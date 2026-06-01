Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

+0,00

EUR

51,55

+0,12

Наличный курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,77

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Dell бросил вызов Apple, представив свой самый доступный ноутбук XPS 13 за 699 долларов

ноутбук Dell XPS 13
Dell выпустила свой тончайший ноутбук XPS 13 / Скриншот видео

Один из крупнейших в мире производителей компьютерной техники Dell представил свой доступный ноутбук XPS 13. С помощью этой новинки компания стремится захватить долю рынка у Apple MacBook Neo, привлекая к покупке студентов и молодых специалистов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По информации втробника, модель XPS 13, цена которой начинается от $699, предлагает лучший опыт использования по сравнению с Apple MacBook Neo. Кроме того, компания вводит пониженную цену в $599 для учащихся в возрасте от 16 лет во время школьных каникул.

Агрессивный выход на рынок персональных компьютеров с устройствами по более низкой стоимости показывает, как Dell использует стратегию Apple для расширения собственного влияния в чувствительной к ценам отрасли, которая сталкивается с ограниченной поставкой микросхем памяти.

В компании Dell заявили, что XPS 13 станет ее самой тонкой и легкой моделью. Устройство будет примерно на полфунта (0,23 кг) легче Apple MacBook Neo, а также получит больший по размеру дисплей. Для сравнения, в марте компания Apple дебютировала с линейкой MacBook Neo по цене от $599, что улучшило ее финансовые результаты за второй квартал. Модель Neo стоит $500 для студентов и конкурирует на рынке с устройствами Chromebook и другими доступными ноутбуками на базе операционной системы Windows.

"Я отдам им (Apple — ред.) должное. Это хороший продукт, и он подтверждает рынок, о котором мы говорили. Студенты и потребители заслуживают лучших вариантов по доступным ценам, и мы с этим соглашаемся", — сказал главный операционный директор Dell Джефф Кларк.

Презентация нового ноутбука прошла после январского заявления Dell на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Тогда руководство компании объявило о планах выпуска XPS 13 и намерении конкурировать во всех существующих ценовых категориях на рынке потребительских ПК. Также в январе производитель вернул в продажу свою популярную линейку ноутбуков XPS. Эти усилия направлены на то, чтобы смягчить ожидаемое замедление поставок персональных компьютеров во второй половине года, прогнозируемое из-за роста стоимости микросхем памяти.

Модификация ноутбука XPS 13 с процессорами Intel Core Series 3 появится в продаже в ближайшее время. Версия устройства с процессорами Intel Core Ultra Series 3 в цвете Storm ожидается позже этим летом.

Напомним, в марте Apple представила MacBook Neo — новый 13-дюймовый ноутбук с премиальным алюминиевым корпусом, дисплеем Liquid Retina и процессором A18 Pro, обеспечивающим высокопроизводительную работу и до 16 часов автономности. Цена составляет от 599 долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук