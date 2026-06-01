Dell бросил вызов Apple, представив свой самый доступный ноутбук XPS 13 за 699 долларов

Один из крупнейших в мире производителей компьютерной техники Dell представил свой доступный ноутбук XPS 13. С помощью этой новинки компания стремится захватить долю рынка у Apple MacBook Neo, привлекая к покупке студентов и молодых специалистов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По информации втробника, модель XPS 13, цена которой начинается от $699, предлагает лучший опыт использования по сравнению с Apple MacBook Neo. Кроме того, компания вводит пониженную цену в $599 для учащихся в возрасте от 16 лет во время школьных каникул.

Агрессивный выход на рынок персональных компьютеров с устройствами по более низкой стоимости показывает, как Dell использует стратегию Apple для расширения собственного влияния в чувствительной к ценам отрасли, которая сталкивается с ограниченной поставкой микросхем памяти.

В компании Dell заявили, что XPS 13 станет ее самой тонкой и легкой моделью. Устройство будет примерно на полфунта (0,23 кг) легче Apple MacBook Neo, а также получит больший по размеру дисплей. Для сравнения, в марте компания Apple дебютировала с линейкой MacBook Neo по цене от $599, что улучшило ее финансовые результаты за второй квартал. Модель Neo стоит $500 для студентов и конкурирует на рынке с устройствами Chromebook и другими доступными ноутбуками на базе операционной системы Windows.

"Я отдам им (Apple — ред.) должное. Это хороший продукт, и он подтверждает рынок, о котором мы говорили. Студенты и потребители заслуживают лучших вариантов по доступным ценам, и мы с этим соглашаемся", — сказал главный операционный директор Dell Джефф Кларк.

Презентация нового ноутбука прошла после январского заявления Dell на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Тогда руководство компании объявило о планах выпуска XPS 13 и намерении конкурировать во всех существующих ценовых категориях на рынке потребительских ПК. Также в январе производитель вернул в продажу свою популярную линейку ноутбуков XPS. Эти усилия направлены на то, чтобы смягчить ожидаемое замедление поставок персональных компьютеров во второй половине года, прогнозируемое из-за роста стоимости микросхем памяти.

Модификация ноутбука XPS 13 с процессорами Intel Core Series 3 появится в продаже в ближайшее время. Версия устройства с процессорами Intel Core Ultra Series 3 в цвете Storm ожидается позже этим летом.

Напомним, в марте Apple представила MacBook Neo — новый 13-дюймовый ноутбук с премиальным алюминиевым корпусом, дисплеем Liquid Retina и процессором A18 Pro, обеспечивающим высокопроизводительную работу и до 16 часов автономности. Цена составляет от 599 долларов.