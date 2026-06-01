Dell кинув виклик Apple, представивши свій найдоступніший ноутбук XPS 13 за 699 доларів

Один із найбільших у світі виробників комп'ютерної техніки Dell представив свій найдоступніший ноутбук XPS 13. За допомогою цієї новинки компанія прагне захопити частку ринку у Apple MacBook Neo, залучаючи до купівлі студентів та молодих фахівців.

За інформацією втробника, модель XPS 13, ціна якої починається від $699, пропонує кращий досвід користування порівняно з Apple MacBook Neo. Крім того, компанія впроваджує знижену ціну в $599 для учнів віком від 16 років під час шкільних канікул.

Агресивний вихід на ринок персональних комп'ютерів із пристроями за нижчою вартістю показує, як Dell використовує стратегію Apple для розширення власного впливу в чутливій до цін галузі, яка наразі стикається з обмеженим постачанням мікросхем пам'яті.

У компанії Dell заявили, що XPS 13 стане її найтоншою та найлегшою моделлю. Пристрій буде приблизно на півфунта (0,23 кг) легшим за Apple MacBook Neo, а також отримає більший за розміром дисплей. Для порівняння, у березні компанія Apple дебютувала з лінійкою MacBook Neo за ціною від $599, що покращило її фінансові результати за другий квартал. Модель Neo коштує $500 для студентів і конкурує на ринку з пристроями Chromebook та іншими доступними ноутбуками на базі операційної системи Windows.

"Я віддам їм (Apple — ред.) належне. Це хороший продукт, і він підтверджує ринок, про який ми говорили. Студенти та споживачі заслуговують на кращі варіанти за доступними цінами, і ми з цим погоджуємося", — сказав головний операційний директор Dell Джефф Кларк.

Презентація нового ноутбука відбулася після січневої заяви Dell на виставці Consumer Electronics Show у Лас-Вегасі. Тоді керівництво компанії оголосило про плани випуску XPS 13 та намір конкурувати в усіх наявних цінових категоріях на ринку споживчих ПК. Також у січні виробник повернув у продаж свою популярну лінійку ноутбуків XPS. Ці зусилля спрямовані на те, щоб пом'якшити очікуване уповільнення поставок персональних комп'ютерів у другій половині року, яке прогнозують через зростання вартості мікросхем пам'яті.

Модифікація ноутбука XPS 13 з процесорами Intel Core Series 3 з'явиться у продажу найближчим часом. Версія пристрою з процесорами Intel Core Ultra Series 3 у кольорі Storm очікується пізніше цього літа.

