Дело Коломойского о завладении 9,2 млрд грн ПриватБанка передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд дело бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского и еще пятерых бывших работников учреждения. Им инкриминируют завладение средствами банка на сумму более 9,2 млрд. гривен и другие преступления, связанные с финансовыми операциями учреждения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Дело Коломойского

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского и еще пяти бывших чиновников банка. Их обвиняют в завладении более 9,2 млрд грн средств финансового учреждения.

По данным следствия, в течение января-марта 2015 Коломойский якобы организовал схему незаконного завладения средствами банка. По версии стражей порядка, ее целью было финансирование подконтрольной оффшорной компании и увеличение собственной доли в уставном капитале ПриватБанка.

К реализации схемы, как утверждает следствие, были привлечены пять тогдашних работников банка, среди которых бывший председатель правления, заместители председателя правления, руководители подразделений казначейства и межбанковских операций.

Правоохранители считают, что участники схемы искусственно создали обязательство банка выплатить подконтрольной компании более 9,2 млрд грн якобы за обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости. Для этого, по данным следствия, использовались поддельные документы.

В САП также отметили, что более 446 млн грн из этих средств были легализованы из-за ряда финансовых операций, которые маскировались под куплю-продажу ценных бумаг. По версии следствия, впоследствии эти средства внесли в уставный капитал «ПриватБанка» для выполнения требований Программы финансового оздоровления учреждения, тогда как оставшейся суммы фигуранты распорядились по своему усмотрению.

В зависимости от роли каждого из обвиняемых их действия квалифицированы по статьям 191, 209 и 366 Уголовного кодекса Украины, касающиеся завладения имуществом, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога

Дело Коломойского

Напомним, Игорь Коломойский находится под следствием в Украине и содержится под стражей. В сентябре 2023 года ему объявили подозрение в мошенничестве и легализации более 500 млн. грн.

Также добавилось еще несколько эпизодов, в частности, относительно незаконного завладения средствами "Укрнафты" и "Укртатнафты". В рамках расследований суд арестовал часть его активов, в том числе корпоративные права и недвижимость.