Справу Коломойського про заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського та ще п’ятьох колишніх працівників установи. Їм інкримінують заволодіння коштами банку на суму понад 9,2 млрд гривень та інші злочини, пов’язані з фінансовими операціями установи.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Справа Коломойського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського та ще п'ятьох колишніх посадовців банку. Їх обвинувачують у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів фінансової установи.

За даними слідства, упродовж січня-березня 2015 року Коломойський нібито організував схему незаконного заволодіння коштами банку. За версією правоохоронців, її метою було фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі ПриватБанку.

До реалізації схеми, як стверджує слідство, були залучені п'ятеро тодішніх працівників банку, серед яких колишній голова правління, заступники голови правління, керівники підрозділів казначейства та міжбанківських операцій.

Правоохоронці вважають, що учасники схеми штучно створили зобов'язання банку виплатити підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн нібито за зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю. Для цього, за даними слідства, використовувалися підроблені документи.

У САП також зазначили, що понад 446 млн грн із цих коштів були легалізовані через низку фінансових операцій, які маскувалися під купівлю-продаж цінних паперів. За версією слідства, згодом ці кошти внесли до статутного капіталу «ПриватБанку» для виконання вимог Програми фінансового оздоровлення установи, тоді як рештою суми фігуранти розпорядилися на власний розсуд.

Залежно від ролі кожного з обвинувачених їхні дії кваліфіковано за статтями 191, 209 та 366 Кримінального кодексу України, які стосуються заволодіння майном, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення

Справа Коломойського

Нагадаємо, Ігор Коломойський зараз перебуває під слідством в Україні та утримується під вартою. У вересні 2023 року йому оголосили підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн.

Також додалося ще кілька епізодів, зокрема щодо незаконного заволодіння коштами "Укрнафти" та "Укртатнафти". У межах розслідувань суд арештував частину його активів, зокрема корпоративні права та нерухомість.