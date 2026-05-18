Дело на 346 миллионов: ВАКС частично изменил наказание для бывшего руководителя "Энергосети"

Сегодня, 18 мая 2026 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение в уголовном производстве в отношении бывшего главы частного акционерного общества "ХК "Энергосеть" Дмитрия Крючкова, засчитав дни предыдущего заключения по формуле "день за два". Но срок в 10 лет 6 месяцев лишения свободы остался прежним.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Решение ВАКС

Судебная коллегия частично сменила приговор ВАКС от 11 июня 2025 года. Изменения касаются зачисления срока предварительного заключения осужденного в периоды с 14 апреля по 17 мая 2018 года, а также с 15 по 22 апреля 2019 года. Расчет произведен по правилу: один день предварительного заключения соответствует двум дням лишения свободы. Кроме того, Апелляционная палата ВАКС направила на новое судебное разбирательство гражданский иск публичного акционерного общества "Запорожьеоблэнерго", который касается возмещения материального ущерба.

В другой части приговор первой инстанции был оставлен без изменений. Бывший руководитель ЧАО "ХК "Энергосеть" Дмитрий Крючков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Детали дела

По данным следствия, руководитель ЧАО "ХК "Энергосеть" в 2014-2015 годах создал схему, по которой потребители электрической энергии перечисляли деньги подконтрольной ему компании вместо легитимного поставщика - ПАО "Запорожьеоблэнерго".

О "ХК "Энергосеть"

ЧАО "ХК "Энергосеть" — это украинская холдинговая компания (основным видом деятельности которой была торговля электроэнергией), ставшая фигурантом масштабного коррупционного дела.

По данным YouControl, в настоящее время акционерное общество находится в состоянии прекращения деятельности. Его конечным бенефициарным владельцем является Наталья Лактионова.

Напомним, 11 июня 2025 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор бывшему руководителю ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть". Приговором суда он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины . По данным Центра противодействия коррупции для Крючкова это уже второй приговор. По делу о завладении "Запорожьеоблэнерго" ему назначили 15 лет заключения.