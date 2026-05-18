Справа на 346 мільйонів: ВАКС частково змінив покарання для колишнього керівника "Енергомережі"

Сьогодні, 18 травня 2026 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення у кримінальному провадженні щодо колишнього очільника приватного акціонерного товариства "ХК "Енергомережа" Дмитра Крючкова, зарахувавши дні попереднього ув'язнення за формулою "день за два". Але термін у 10 років 6 місяців позбавлення волі залишився незмінним.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Рішення ВАКС

Судова колегія частково змінила вирок ВАКС від 11 червня 2025 року. Зміни стосуються зарахування строку попереднього ув'язнення засудженого у періоди з 14 квітня до 17 травня 2018 року, а також з 15 по 22 квітня 2019 року. Розрахунок проведено за правилом: один день попереднього ув'язнення відповідає двом дням позбавлення волі. Крім того, Апеляційна палата ВАКС направила на новий судовий розгляд цивільний позов публічного акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго", який стосується відшкодування матеріальних збитків.

В іншій частині вирок першої інстанції залишили без змін. Колишнього керівника ПрАТ "ХК "Енергомережа" Дмитра Крючкова визнано винуватим у скоєнні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді 10 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності. Ця ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Деталі справи

За даними слідства, керівник ПрАТ "ХК "Енергомережа" у 2014–2015 роках створив схему, за якою споживачі електричної енергії перераховували гроші підконтрольній йому компанії замість легітимного постачальника — ПАТ "Запоріжжяобленерго". Фінансові операції здійснювалися за участю таких підприємств-споживачів: державне підприємство "ЗТМК"; товариство з обмеженою відповідальністю "ЗТМК"; публічне акціонерное товариство "Дніпроспецсталь". Вказані дії завдали державним інтересам збитків на загальну суму понад 346 млн грн.

Про "ХК "Енергомережа"

ПрАТ "ХК "Енергомережа" — це українська холдингова компанія (основним видом діяльності якої була торгівля електроенергією), що стала фігурантом масштабної корупційної справи.

За даними YouControl, наразі акціонерне товариство перебуває в стані припинення діяльності. Його кінцевим бенефіціарним власником є Наталія Лактіонова.

Нагадаємо, 11 червня 2025 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому керівнику ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережа". Вироком суду його було визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. За даними Центру протидії корупції для Крючкова це вже другий вирок. У справі про заволодіння коштами "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго" йому призначили 15 років ув’язнення.