Дело против экс-министра инфраструктуры Пивоварского закрыли по срокам давности

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело против бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского в связи с истечением сроков давности.

Как пишет Delo.ua, об этом экс-министр сообщил в Facebook.

"Высший антикоррупционный суд закрыл мое дело по срокам давности. Аресты с имущества сняли", - отметил Пивоварский.

Он пообещал впоследствии предоставить больше деталей.

Дело Пивоварского

Напомним, Андрея Пивоварского и его бывшего заместителя подозревают в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло убытки более чем на 30 млн долларов.

По данным следствия, в 2015 году чиновники обеспечили принятие приказа, позволившего частным компаниям взимать корабельный сбор с судов в морском порту "Южный" в Одесской области. В НАБУ указали, что взимать такой сбор по закону может только ГП "Администрация морпортов Украины".

Экс-министр утверждал, что его составляющая в совершении преступления состоит в выступлении на заседании Кабмина и подписании документа, согласованном членами правительства. Пивоварский не соглашался с тем, что было изложено в подозрении.

16 марта 2023 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Пивоварскому в виде залога в размере 9 997 900 гривен. На следующий день за него уплатили залог.

Пивоварский возглавлял Министерство инфраструктуры в правительстве Арсения Яценюка в 2014-2016 годах.