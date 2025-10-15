- Категория
Дело против экс-министра инфраструктуры Пивоварского закрыли по срокам давности
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело против бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского в связи с истечением сроков давности.
Как пишет Delo.ua, об этом экс-министр сообщил в Facebook.
"Высший антикоррупционный суд закрыл мое дело по срокам давности. Аресты с имущества сняли", - отметил Пивоварский.
Он пообещал впоследствии предоставить больше деталей.
Дело Пивоварского
Напомним, Андрея Пивоварского и его бывшего заместителя подозревают в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло убытки более чем на 30 млн долларов.
По данным следствия, в 2015 году чиновники обеспечили принятие приказа, позволившего частным компаниям взимать корабельный сбор с судов в морском порту "Южный" в Одесской области. В НАБУ указали, что взимать такой сбор по закону может только ГП "Администрация морпортов Украины".
Экс-министр утверждал, что его составляющая в совершении преступления состоит в выступлении на заседании Кабмина и подписании документа, согласованном членами правительства. Пивоварский не соглашался с тем, что было изложено в подозрении.
16 марта 2023 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Пивоварскому в виде залога в размере 9 997 900 гривен. На следующий день за него уплатили залог.
Пивоварский возглавлял Министерство инфраструктуры в правительстве Арсения Яценюка в 2014-2016 годах.