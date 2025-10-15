Запланована подія 2

Справу проти ексміністра інфраструктури Пивоварського закрили за термінами давності

Андрій Пивоварський
Андрій Пивоварський. Фото: facebook.com/andrei.pivovarsky

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив справу проти колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського у зв'язку із закінченням термінів давності.

Як пише Delo.ua, про це ексміністр повідомив у Facebook

"Вищий антикорупційний суд закрив мою справу за термінами давності. Арешти з майна зняли", - зазначив Пивоварський.

Він пообіцяв згодом надати більше деталей.

Справа Пивоварського

Андрія Пивоварського та його колишнього заступника підозрюють у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн доларів. 

За даними слідства, у 2015 році чиновники забезпечили ухвалення наказу, який дозволив приватним компаніям стягувати корабельний збір із суден в морському порту "Південний" на Одещині. У НАБУ вказали, що стягувати такий збір за законом може лише ДП "Адміністрація морпортів України".

Ексміністр стверджував, що його складова у скоєнні злочину полягає у виступі на засіданні Кабміну та підписанні документа, який погодили члени уряду. Пивоварський не погоджувався з тим, що було викладено в підозрі.

16 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Пивоварському у вигляді застави у розмірі 9 997 900 гривень. Наступного дня за нього сплатили заставу.

Пивоварський очолював Міністерство інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка у 2014—2016 роках. 

Автор:
Світлана Манько