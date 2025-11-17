Деловая активность замедляется: только 6% предприятий работают на полную мощность

Восстановление деловой активности в Украине демонстрирует признаки замедления: Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) в октябре снизился до 0,03, а доля предприятий, работающих на полную мощность, впервые с июня 2024 года упала вдвое – до 6%.

Сообщает Delo.ua со ссылкой на прессрелиз Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Результаты 42-го ежемесячного опроса ИЭД, проведенного среди 465 промышленных предприятий с 22 по 31 октября, фиксируют ухудшение ситуации на крупных предприятиях и малом бизнесе.

Исполнительный директор ИЭД Оксана Кузяков отметила, что падение общего показателя произошло за счет существенного ухудшения для крупных предприятий.

"Ухудшение общего показателя произошло за счет довольно существенного ухудшения этого показателя для крупных предприятий. А для малого бизнеса тенденция еще с мая идет на убыль, и показатель вошел в "минус", так же как и в микробизнеса, который в "минусе" уже довольно давно. У средних предприятий произошел незначительный отскок вверх", — сказал он.

Ключевые показатели ухудшения деловой активности:

Мощность работы. Доля компаний, работающих на полную мощность, сократилась с 13% до 6%. Вероятно, они перешли в группу работающих на 75–99%, доля которых выросла до 59%. Экспорт. Падение экспорта. Ситуация в экспорте демонстрирует резкое ухудшение: индекс изменений существенно снизился с +0,19 до –0,02, что произошло впервые с начала 2024 года. Это вызвано увеличением доли фиксирующих падение экспорта (до 21%) и уменьшением тех, кто имеет его рост (до 15%). Неопределенность. Доля тех, кто не может дать прогноз по будущему бизнесу за два года, выросла рекордно – до 43,2% в октябре (в июле было 31,4%). Среднесрочная неопределенность по финансово-экономической ситуации возросла до 20%.

Показатели работы предприятий и краткосрочные ожидания также ухудшаются: сокращаются индексы и новых заказов. Средний срок заказов плавно снизился до 4,1 месяца.

Основные проблемы бизнеса:

Нехватка персонала, проблемы безопасности, рост неопределенности и усиление атак на транспортную инфраструктуру и в дальнейшем являются ключевыми ограничениями. Нехватка рабочей силы остается главным препятствием для 59% бизнесов. Хотя проблемы с поиском квалифицированных работников несколько снизились, поиск неквалифицированных кадров остается вызовом для 34% компаний. Опасность работать – на втором месте ее отметили 49% респондентов, демонстрируя устойчивость этого показателя около отметки 50% с конца 2023 года. Перебои с энергоснабжением возвращаются как серьезные ограничения. В октябре на них жаловались уже 19% предприятий против 4% в сентябре. Это максимум с января 2025 года, и это препятствие поднялось с 11-го на 6-е место. Поэтому 22% предприятий были вынуждены временно приостанавливать работу.

Об оценке экономической политики правительства: 21% респондентов оценили ее негативно. При этом отрасли, ориентированные на внутренний рынок (например пищевая промышленность), демонстрируют большую устойчивость, тогда как зависимые от экспорта секторы (металлургия и деревообработка) остаются уязвимыми.

Напомним, в сентябре 2025 года бизнес в Украине возобновил положительные оценки деловой активности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 50,4 против 49,0 в августе и превысил показатель сентября 2024 (48,7).