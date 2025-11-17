Ділова активність сповільнюється: лише 6% підприємств працюють на повну потужність

Відновлення ділової активності в Україні демонструє ознаки сповільнення: Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) у жовтні знизився до 0,03, а частка підприємств, що працюють на повну потужність, вперше з червня 2024 року впала вдвічі – до 6%.

Повідомляє Delo.ua з посилання на пресреліз Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Результати 42-го щомісячного опитування ІЕД, проведеного серед 465 промислових підприємств із 22 по 31 жовтня, фіксують погіршення ситуації у великих підприємствах та в малому бізнесі.

Виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків зазначила, що падіння загального показника відбулося за рахунок суттєвого погіршення для великих підприємств.

"Погіршення загального показника відбулося за рахунок доволі суттєвого погіршення цього показника для великих підприємств. А для малого бізнесу тенденція ще з травня йде на спад, і показник увійшов у "мінус", так само як і у мікробізнесу, який у "мінусі" вже досить давно. У середніх підприємств відбувся незначний відскок угору", — зазначила вона, додавши, що в цілому ці сигнали не дуже позитивні.

Ключові показники погіршення ділової активності:

Потужність роботи. Частка компаній, що працюють на повну потужність, скоротилася з 13% до 6%. Ймовірно, вони перейшли до групи тих, хто працює на 75–99%, частка яких зросла до 59%. Експорт. Падіння експорту. Ситуація в експорті демонструє різке погіршення: індекс змін суттєво зменшився з +0,19 до –0,02, що сталося вперше з початку 2024 року. Це спричинено збільшенням частки тих, хто фіксує падіння експорту (до 21%), і зменшенням тих, хто має його зростання (до 15%). Невизначеність. Частка тих, хто не може дати прогноз щодо майбутнього бізнесу за два роки, зросла рекордно – до 43,2% у жовтні (у липні було 31,4%). Середньострокова невизначеність щодо фінансово-економічної ситуації зросла до 20%.

Показники роботи підприємств і короткострокові очікування також погіршуються: скорочуються індекси продажів і нових замовлень. Середній термін замовлень плавно зменшився до 4,1 місяця.

Основні проблеми бізнесу:

Нестача персоналу, проблеми безпеки, зростання невизначеності та посилення атак на транспортну інфраструктуру й надалі є ключовими обмеженнями. Брак робочої сили залишається головною перешкодою для 59% бізнесів. Хоча проблеми з пошуком кваліфікованих працівників трохи зменшились, пошук некваліфікованих кадрів залишається викликом для 34% компаній. Небезпека працювати – на другому місці, її зазначили 49% респондентів, демонструючи стійкість цього показника біля позначки 50% з кінця 2023 року. Перебої з енергопостачанням повертаються як серйозне обмеження. У жовтні на них скаржилося вже 19% підприємств проти 4% у вересні. Це максимум із січня 2025 року, і ця перешкода піднялася з 11-ї на 6-у сходинку. Через це 22% підприємств були змушені тимчасово призупиняти роботу.

Щодо оцінки економічної політики уряду: 21% респондентів оцінили її негативно. При цьому галузі, орієнтовані на внутрішній ринок (як-от харчова промисловість), демонструють більшу стійкість, тоді як залежні від експорту сектори (металургія та деревообробка) залишаються вразливими.

Нагадаємо, у вересні 2025 року бізнес в Україні відновив позитивні оцінки ділової активності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 50,4 проти 49,0 у серпні та перевищив показник вересня 2024 року (48,7).