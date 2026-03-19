Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

--0,05

EUR

50,52

--0,11

Наличный курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Денежная компенсация за отключение света: "Укрэнерго" предупреждает об активизации мошеннической схемы

"Укрэнерго" предупреждает об активизации мошеннической схемы / Shutterstock

НЭК "Укрэнерго" предупреждает, что в социальных сетях активизировалась очередная волна мошеннических сообщений о денежной компенсации якобы за предыдущие периоды вынужденных отключений электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Там официально заявили, что это очередная манипуляция на чувствительной теме, подчеркнув, что НЭК "Укрэнерго" – оператор системы передачи, не снабжающий электроэнергию бытовым потребителем, а соответственно – не может и выплачивать никаких компенсаций.

Цель этих фейковых сообщений – похищение персональных данных, в частности – банковской информации.

Как работает схема

Отмечается, что вариации сообщений могут быть разные: выплаты совместно со Сбербанком, ООН или Красным Крестом.

Злоумышленники предоставляют ссылку на поддельный сайт, стилизованный под "Ощадбанк" или другое учреждение или организацию, и просят "для зачисления выплаты" ввести номер собственной банковской карты, срок ее действия и CVV-код.

После введения данных мошенники получают доступ к счетам и списывают средства.

Как уберечься

В "Укрэнерго" призвали не переходить ни за какие подозрительные ссылки и не вводите персональные данные после перехода по посторонним ссылкам.

Если случайно ввели собственные банковские реквизиты – немедленно заблокируйте карту.

Ранее Сбербанк сообщал, что в мессенджерах распространяется очередная волна мошенничества. Злоумышленники обещают 2200 грн компенсации якобы от финучреждения и "Укрэнерго".

Автор:
Светлана Манько