Денежная компенсация за отключение света: "Укрэнерго" предупреждает об активизации мошеннической схемы

НЭК "Укрэнерго" предупреждает, что в социальных сетях активизировалась очередная волна мошеннических сообщений о денежной компенсации якобы за предыдущие периоды вынужденных отключений электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Там официально заявили, что это очередная манипуляция на чувствительной теме, подчеркнув, что НЭК "Укрэнерго" – оператор системы передачи, не снабжающий электроэнергию бытовым потребителем, а соответственно – не может и выплачивать никаких компенсаций.

Цель этих фейковых сообщений – похищение персональных данных, в частности – банковской информации.

Как работает схема

Отмечается, что вариации сообщений могут быть разные: выплаты совместно со Сбербанком, ООН или Красным Крестом.

Злоумышленники предоставляют ссылку на поддельный сайт, стилизованный под "Ощадбанк" или другое учреждение или организацию, и просят "для зачисления выплаты" ввести номер собственной банковской карты, срок ее действия и CVV-код.

После введения данных мошенники получают доступ к счетам и списывают средства.

Как уберечься

В "Укрэнерго" призвали не переходить ни за какие подозрительные ссылки и не вводите персональные данные после перехода по посторонним ссылкам.

Если случайно ввели собственные банковские реквизиты – немедленно заблокируйте карту.

Ранее Сбербанк сообщал, что в мессенджерах распространяется очередная волна мошенничества. Злоумышленники обещают 2200 грн компенсации якобы от финучреждения и "Укрэнерго".