Грошова компенсація за відключення світла: "Укренерго" попереджає про активізацію шахрайської схеми

"Укренерго" попереджає про активізацію шахрайської схеми / Shutterstock

НЕК "Укренерго" попереджає, що у соціальних мережах активізувалась чергова хвиля шахрайських повідомлень про грошову компенсацію нібито за попередні тривалі періоди вимушених відключень електроенергії. 

Там офіційно заявили, що це чергова маніпуляція на чутливій темі, наголосивши, що НЕК "Укренерго" – оператор системи передачі, який не постачає електроенергію побутовим споживачам, а відповідно – не може і виплачувати жодних компенсацій.

Натомість мета цих фейкових повідомлень – викрадення персональних даних, зокрема – банківської інформації.

Як працює схема

Зазначається, що варіації повідомлень можуть бути різні: виплати спільно з "Ощадбанком", ООН або Червоним Хрестом.

Зловмисники надають посилання на підроблений сайт, стилізований під "Ощадбанк" або іншу установу чи організацію, та просять "для зарахування виплати" ввести номер власної банківської картки, термін її дії та CVV-код.

Після того, як введені дані, шахраї отримують доступ до рахунків та списують кошти.

Як вберегтися

В "Укренерго" закликали не переходити за жодними підозрілими посиланнями та не вводьте персональних даних після переходу за сторонніми посиланнями.

Якщо випадково ввели власні банківські реквізити – негайно заблокуйте картку.

Раніше Ощадбанк повідомляв, що у месенджерах шириться чергова хвиля шахрайства. Зловмисники обіцяють 2200 грн компенсації нібито від фінустанови та “Укренерго”.

Автор:
Світлана Манько