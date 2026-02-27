Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,18

43,10

EUR

51,22

51,07

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укренерго" попереджає про фейкові повідомлення: що робити користувачам

листи
Шахраї масово розсилають електронні листи / Depositphotos

НЕК “Укренерго” попереджає про розсилку фейкових електронних листів із підробленими графіками відключень електроенергії. Листи містять шкідливе програмне забезпечення, яке може викрасти паролі та банківські дані.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Як розпізнати шахрайські листи

Теми таких повідомлень можуть звучати як "Графік відключення електроенергії з 24 по 28 лютого" або "Оновлений графік обмежень".

Шахраї надсилають листи з фейкової адреси [email protected], імітуючи справжні контакти "Укренерго" - [email protected] або [email protected], щоб викликати довіру у отримувачів, йдеться в повідомленні.

В електронних листах пропонується завантажити "графік відключень", який насправді містить шкідливе програмне забезпечення. Після запуску такої програми вона може:

  • викрасти паролі та банківські дані;
  • отримати доступ до особистої інформації користувача;
  • надати стороннім доступ до пристрою;
  • використати пристрій для кібератак.

"Укренерго" наголошує, що компанія ніколи не надсилає графіки відключень у особисті повідомлення та не пропонує жодного програмного забезпечення для завантаження.

Фахівці радять отримувачам таких листів:

  • не завантажувати файли з підозрілих листів;
  • не переходити за посиланнями;
  • негайно видаляти повідомлення з пошти;
  • у разі випадкового завантаження перевірити пристрій антивірусом.

Актуальна інформація про обмеження електропостачання публікується на офіційних сторінках "Укренерго" у соціальних мережах, а графіки відключень доступні на сайтах місцевих операторів систем розподілу (обленерго).

Зауважимо, через обстріли 26 лютого російської армії енергетичної інфраструктури України сталося аварійне відключення кількох високовольтних ліній, через що довелося вимушено зменшити потужність атомної генерації.

Автор:
Ольга Опенько