"Укренерго" попереджає про фейкові повідомлення: що робити користувачам

НЕК “Укренерго” попереджає про розсилку фейкових електронних листів із підробленими графіками відключень електроенергії. Листи містять шкідливе програмне забезпечення, яке може викрасти паролі та банківські дані.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Як розпізнати шахрайські листи

Теми таких повідомлень можуть звучати як "Графік відключення електроенергії з 24 по 28 лютого" або "Оновлений графік обмежень".

Шахраї надсилають листи з фейкової адреси [email protected], імітуючи справжні контакти "Укренерго" - [email protected] або [email protected], щоб викликати довіру у отримувачів, йдеться в повідомленні.

В електронних листах пропонується завантажити "графік відключень", який насправді містить шкідливе програмне забезпечення. Після запуску такої програми вона може:

викрасти паролі та банківські дані;

отримати доступ до особистої інформації користувача;

надати стороннім доступ до пристрою;

використати пристрій для кібератак.

"Укренерго" наголошує, що компанія ніколи не надсилає графіки відключень у особисті повідомлення та не пропонує жодного програмного забезпечення для завантаження.

Фахівці радять отримувачам таких листів:

не завантажувати файли з підозрілих листів;

не переходити за посиланнями;

негайно видаляти повідомлення з пошти;

у разі випадкового завантаження перевірити пристрій антивірусом.

Актуальна інформація про обмеження електропостачання публікується на офіційних сторінках "Укренерго" у соціальних мережах, а графіки відключень доступні на сайтах місцевих операторів систем розподілу (обленерго).

Зауважимо, через обстріли 26 лютого російської армії енергетичної інфраструктури України сталося аварійне відключення кількох високовольтних ліній, через що довелося вимушено зменшити потужність атомної генерації.