"Укрэнерго" предупреждает о фейковых сообщениях: что делать пользователям

НЭК "Укрэнерго" предупреждает о рассылке фейковых электронных писем с поддельными графиками отключений электроэнергии. Письма содержат вредоносное программное обеспечение, которое может украсть пароли и банковские данные.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Как распознать мошеннические письма

Темы сообщений могут звучать как "График отключения электроэнергии с 24 по 28 февраля" или "Обновленный график ограничений".

Мошенники посылают письма по фейковому адресу [email protected] имитируя настоящие контакты "Укрэнерго" - [email protected] или [email protected], чтобы вызвать доверие у получателей, говорится в сообщении.

В электронных письмах предлагается загрузить "график отключений", на самом деле содержащий вредоносное программное обеспечение. После запуска такой программы она может:

украсть пароли и банковские данные;

получить доступ к личной информации пользователя;

предоставить посторонним доступ к устройству;

использовать устройство для кибератак.

"Укрэнерго" отмечает, что компания никогда не посылает графики отключений в личные сообщения и не предлагает ни одного программного обеспечения для загрузки.

Специалисты советуют получателям следующих писем:

не загружать файлы с подозрительных писем;

не переходить по ссылкам;

немедленно удалять сообщения из почты;

при случайной загрузке проверить устройство антивирусом.

Актуальная информация об ограничении электроснабжения публикуется на официальных страницах "Укрэнерго" в социальных сетях, а графики отключений доступны на сайтах местных операторов систем распределения (облэнерго).

Заметим, из-за обстрелов 26 февраля российской армии энергетической инфраструктуры Украины произошло аварийное отключение нескольких высоковольтных линий, из-за чего пришлось вынужденно снизить мощность атомной генерации.