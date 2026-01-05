- Категория
Дерегуляция 2025: как ключевые изменения упростили жизнь украинскому бизнесу
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины подвело итоги масштабной дерегуляции за 2025 год. Вместо точечных решений государство внедрило системные изменения, переведя государственный надзор на риск-ориентированную модель и упростив условия работы тысяч предпринимателей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ведомства.
В частности, в 2025 году правительство отменило 205 инструментов государственного регулирования бизнеса и подало в Верховную Раду Украины проект Закона об отмене еще 63.
Сигналы от бизнеса
Основой для дерегуляционных решений явились, в частности, данные от бизнеса. Сигналы поступали через платформу "Пульс", бизнес-ассоциацию и во время прямых встреч с предпринимателями в регионах.
Эту информацию консолидируют в "Дашборде по проблемам Бизнеса" — инструменту, позволяющему видеть системные регуляторные барьеры, определять приоритеты и доводить их до нормативного решения.
Это позволило устранить ряд проблем, влияющих на работу предприятий:
- были сняты регуляторные коллизии, создававшие риски остановки производств и срыва контрактов;
- отменены необоснованные технические требования, которые приводили к излишним затратам для бизнеса;
- принято решение для лесной и деревообрабатывающей отраслей с учетом требований ЕС;
- запущены paperless-процедуры — от электронного чека до цифровизации отдельных государственных сервисов;
- начато устранение дублирования технического контроля для промышленной техники.
Цифровая дерегуляция
Реформа дерегуляции в 2025 г. перешла в практическую плоскость благодаря внедрению цифровых инструментов. Ключевым достижением стал запуск сервиса "єДозвіл", который позволил предпринимателям получать лицензии и разрешения онлайн, значительно сокращая коррупционные риски и временные расходы.
В 2025 году через него подано более 17 тысяч заявок на декларацию материально-технической базы, из них более 7 тысяч - через приложение "Дія". Подтвержденный экономический эффект превысил 13 млн. грн.
Также запущена ветеринарная лицензия с ИИ-проверкой заявки, которая помогает уменьшить количество ошибок в документах, но не принимает решений вместо государства.
Стартовали бета-тестирование по лицензии на обращение наркотических средств и прекусоров.
"Дерегуляция — это не снижение стандартов, а изменение подхода. Мы убираем лишние барьеры там, где они не придают безопасности, и в то же время делаем правила более понятными и предсказуемыми для бизнеса. Вместо карательной модели строим партнерскую, сервисную", — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
Напомним, с 1 января 2026 года в Украине стартовал экспериментальный проект цифровизации взаимодействия органов исполнительной власти с субъектами хозяйствования через информационно-коммуникационную систему "Пульс".