Дерегуляція 2025: як ключові зміни спростили життя українському бізнесу

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України підбило підсумки масштабної дерегуляції за 2025 рік. Замість точкових рішень держава впровадила системні зміни, перевівши державний нагляд на ризик-орієнтовану модель та спростивши умови роботи для тисяч підприємців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення відомства.

Зокрема у 2025 році уряд скасував 205 інструментів державного регулювання бізнесу та подав до Верховної Ради України проєкт Закону щодо скасування ще 63.

Сигнали від бізнесу

Основою для дерегуляційних рішень стали, зокрема, дані від бізнесу. Сигнали надходили через платформу "Пульс", бізнес-асоціації та під час прямих зустрічей з підприємцями в регіонах.

Цю інформацію консолідують у "Дашборді з проблем Бізнесу" — інструменті, який дозволяє бачити системні регуляторні бар’єри, визначати пріоритети та доводити їх до нормативного рішення.

Це дозволило усунути низку проблем, що впливали на роботу підприємств:

було знято регуляторні колізії, які створювали ризики зупинки виробництв і зриву контрактів;

скасовано необґрунтовані технічні вимоги, що призводили до зайвих витрат для бізнесу;

ухвалено рішення для лісової та деревообробної галузей з урахуванням вимог ЄС;

запущено paperless-процедури — від електронного чека до цифровізації окремих державних сервісів;

розпочато усунення дублювання технічного контролю для промислової техніки.

Цифрова дерегуляція

Реформа дерегуляції у 2025 році перейшла у практичну площину завдяки впровадженню цифрових інструментів. Ключовим досягненням став запуск сервісу "єДозвіл", який дозволив підприємцям отримувати ліцензії та дозволи онлайн, значно скорочуючи корупційні ризики та часові витрати.

У 2025 році через нього подано понад 17 тисяч заявок на декларацію матеріально-технічної бази, з них понад 7 тисяч — через застосунок "Дія". Підтверджений економічний ефект перевищив 13 млн грн.

Також запущено ветеринарну ліцензію з ШІ-перевіркою заявки, яка допомагає зменшити кількість помилок у документах, але не ухвалює рішень замість держави.

Стартували бета-тестування щодо ліцензії на обіг наркотичних засобів та прекусорів.

"Дерегуляція — це не зниження стандартів, а зміна підходу. Ми прибираємо зайві бар’єри там, де вони не додають безпеки, і водночас робимо правила більш зрозумілими та передбачуваними для бізнесу. Замість каральної моделі будуємо партнерську, сервісну", — зазначив Міністр економіки, довкілля і сільського господарства України Олексій Соболев.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні стартував експериментальний проєкт цифровізації взаємодії органів виконавчої влади з суб’єктами господарювання через інформаційно-комунікаційну систему “Пульс”.