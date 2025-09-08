Дети не могут учиться: почему Чернигов нуждается в отдельной зоне тревоги

Первая неделя нового учебного года в Чернигове прошла в сложных условиях. Многочасовые воздушные тревоги мешают детям учиться, а городу жить в привычном ритме. Общество призывает выделить Чернигов в отдельную зону оповещения, как это уже сделано в других областных центрах.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако.

Проблема тревог в школах Чернигова

"Первая неделя обучения в Чернигове превратилась в ужас. Для детей. Для родителей. Для учителей. Это бьет не только по образованию – это бьет по будущему Чернигова", - заявил Ломако.

После обращений общественности в области была введена дифференцированная система воздушных тревог. В то же время ее реализация вызвала вопрос, подчеркивает он.

Черниговский район охватывает большую территорию – от Добрянки до Козельца и от Березны до Остра. В большинстве случаев сигнал тревоги включают тогда, когда беспилотник находится над Городней или следует транзитом в сторону Сум. В результате Чернигов оказывается в состоянии парализованной жизни.

Специалисты и община считают логичным решением выделить Чернигов в отдельную зону оповещения. Подобная практика уже работает в Запорожье, Харькове, Николаеве и Киеве, где областные центры отделены от районов. Это не связано с другой ситуацией безопасности, а является примером рационального подхода и ориентации на потребности жителей.

"В Чернигове сирена должна раздаваться только тогда, когда есть реальная угроза для города. Нужно уже отличать реальную угрозу от имитации опасности, парализующей жизнь города", - подчеркнул Ломако.

Он добавил, что если начальники военной администрации не изменят систему и не выделят Чернигов в отдельную зону оповещения, именно они будут нести ответственность за хаос в школах и отсутствие надлежащих условий для жизни в городе.

