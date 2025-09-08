Діти не можуть учитися: чому Чернігів потребує окремої зони тривоги

Перший тиждень нового навчального року в Чернігові минув у складних умовах. Багатогодинні повітряні тривоги заважають дітям навчатись, а місту — жити у звичному ритмі. Громада закликає виділити Чернігів в окрему зону оповіщення, як це вже зроблено в інших обласних центрах.

Як пише Delo.ua, про це інформує виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако.

Проблема тривог у школах Чернігова

"Перший тиждень навчання в Чернігові перетворився на жах. Для дітей. Для батьків. Для вчителів. Це б’є не лише по освіті - це б’є по майбутньому Чернігова", - заявив Ломако.

Після звернень громадськості в області запровадили диференційовану систему повітряних тривог. Водночас її реалізація викликала питання, наголошує він.

Чернігівський район охоплює велику територію — від Добрянки до Козельця та від Березни до Остра. У більшості випадків сигнал тривоги вмикають тоді, коли безпілотник перебуває над Городнею або прямує транзитом у бік Сум. У результаті Чернігів опиняється в стані паралізованого життя.

Фахівці та громада вважають логічним рішенням виділити Чернігів в окрему зону оповіщення. Подібна практика вже діє у Запоріжжі, Харкові, Миколаєві та Києві, де обласні центри відокремлені від районів. Це не пов’язано з іншою безпековою ситуацією, а є прикладом раціонального підходу та орієнтації на потреби мешканців.

"В Чернігові сирена має лунати лише тоді, коли є реальна загроза для міста. Потрібно вже відрізняти реальну загрозу від від імітації небезпеки, яка паралізує життя міста", - підкреслив Ломако.

Він додав, що у разі, якщо начальники військової адміністрації не змінять систему та не виділять Чернігів в окрему зону оповіщення, саме вони нестимуть відповідальність за хаос у школах і відсутність належних умов для життя в місті.

Нагадаємо, у серпні 2025 року торгові центри в Україні простоювали через повітряні тривоги менше - частка тривалості тривог у робочий час знизилась до 9,2% проти 10,9% у липні та 11% торік. У середньому простої склали 1,7 дня, а з початку повномасштабного вторгнення — 116,1 дня.