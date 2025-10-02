Запланована подія 2

Дети-сироты получат больше поддержки: что известно о новых правительственных инициативах

детский сад, воспитательница, дети, игрушки
Финансовая и правовая помощь для детей-сирот / Freepik

В Украине стартует комплексная программа поддержки детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Проект "Семейный дом" создаст пространство адаптации между интернатом и самостоятельной жизнью для подростков, детей с инвалидностью и многодетных групп братьев и сестер в 12 областях Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Какие решения были приняты

  • Запущен проект "Семейный дом" для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Особое внимание уделено подросткам, детям с инвалидностью и братьям и сестрам из многодетных семей, для которых найти новую семью сложнее всего. Проект создает специальное пространство адаптации между интернатом и самостоятельной жизнью, максимально приближенное к условиям семейной среды. Инициатива реализуется в 12 областях Украины при совместном финансировании государства и общин.
  • В Украине внедряется принцип "деньги ходят за ребенком": увеличиваются выплаты для родителей-воспитателей и приемных родителей в детских домах семейного типа и приемных семьях.
  • Расширяется поддержка для детей, вернувшихся из оккупации или принудительной депортации по России. Теперь право на помощь в размере 50 тысяч гривен получат не только дети до 18 лет, но и молодые люди в возрасте 18–23 лет, если они были несовершеннолетними во время депортации.
  • В Украине нормируется использование электронного медицинского заключения для усыновителей. Правительство утвердило единый порядок медицинского осмотра для всех, кто желает взять ребенка в семью, приняв соответствующее постановление. Кроме того, предложено внедрить электронные медицинские выводы для усыновления, для чего подготовлен и передан в Верховную Раду проект закона об изменениях в Гражданско-процессуальный кодекс.

Напомним, Европейский Союз выделит около 200 млн евро на обеспечение школьных обедов для украинских учеников.

Автор:
Ольга Опенько