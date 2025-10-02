Запланована подія 2

Діти-сироти отримають більше підтримки: що відомо про нові урядові ініціативи

дитячий садок, вихователька, діти, іграшки
Фінансова та правова допомога для дітей-сиріт / Freepik

В Україні стартує комплексна програма підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проєкт “Сімейна домівка” створить простір адаптації між інтернатом і самостійним життям для підлітків, дітей з інвалідністю та багатодітних груп братів і сестер у 12 областях України. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Які рішення були прийняті 

  • Запущено проєкт "Сімейна домівка" для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Особливу увагу приділено підліткам, дітям з інвалідністю та братам і сестрам з багатодітних родин, для яких знайти нову сім’ю найскладніше. Проєкт створює спеціальний простір адаптації між інтернатом і самостійним життям, максимально наближений до умов сімейного середовища. Ініціатива реалізується у 12 областях України за спільного фінансування держави та громад.
  • В  Україні впроваджується принцип "гроші ходять за дитиною": збільшуються виплати для батьків-вихователів та прийомних батьків у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.  
  • Розширюється підтримка для дітей, які повернулися з окупації або примусової депортації Росією. Тепер право на допомогу у розмірі 50 тисяч гривень матимуть не лише діти до 18 років, а й молоді люди віком 18–23 роки, якщо вони були неповнолітніми під час депортації.
  • В Україні унормовується використання електронного медичного висновку для усиновлювачів. Уряд затвердив єдиний порядок медичного огляду для всіх, хто бажає взяти дитину у родину, ухваливши відповідну постанову. Крім того, запропоновано впровадити електронні медичні висновки для усиновлення, для чого підготовлено та передано до Верховної Ради проєкт закону про зміни до Цивільно-процесуального кодексу.

Нагадаємо, Європейський Союз виділить близько €200 млн на забезпечення шкільних обідів для українських учнів.

Автор:
Ольга Опенько