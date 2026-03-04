Запланована подія 2

Читати українською

Девальвация как "иммунный ответ": Минфин объяснил, как война сделала экономику более устойчивой

гривны
Пострадавшие от войны области и общины Украины получат 1,4 млрд. грн. дополнительной дотации. / Shutterstock

Украинская экономика в условиях войны сформировала иммунный ответ, а девальвация гривны помогает поддерживать внутреннего производителя и финансовую стабильность.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение заместителя министра финансов Украины Ольги Зыковой.

Почему слабее гривна стала поддержкой для экономики

"Украинская экономика прежде всего руководствуется стабильным внутренним потреблением. Начавшаяся в прошлом году девальвация валюты на самом деле помогает направить этот спрос больше на отечественных производителей, и с ростом затрат из-за дефицита электроэнергии именно так работает иммунный ответ", – сказала она.

Зыкова подчеркнула, что восстановление Украины после разрушений, вызванных полномасштабной агрессией России, должно основываться на принципе более "умного восстановления". Речь идет, в частности, о создании более быстрых и более надежных транспортных коридоров, цифровизации таможни, развитии резервных логистических маршрутов, а также о развитии распределенной генерации, мобильных энергетических мощностей и усилении интеграции с европейскими инфраструктурными узлами.

Она также подчеркнула, что финансовая система Украины сохраняет устойчивость вопреки войне: банковский сектор остается ликвидным, международное финансовое сотрудничество расширяется, а прозрачность финансовой системы сейчас выше, чем до начала полномасштабного вторжения.

Объясняя эти процессы, Зыкова провела аналогию с биологией: выживаемость организма зависит не от избегания угроз, а от способности вовремя их выявлять, локализовать и нейтрализовать. По ее словам, чем сильнее угроза, тем сложнее и активнее становится иммунный ответ.

Она добавила, что такая устойчивость украинской экономики и финансовой системы не чистая удача, не рефлекторная реакция, а преимущественно скоординированная, основанная на правилах иммунный ответ.

"Чем больше давление, тем точнее становится реакция. И со временем это создает нечто очень важное для партнеров и для стран-партнеров, для доноров и инвесторов – предсказуемость в условиях неопределенности", – подытожила замминистра финансов.

Среди ключевых достижений заместитель министра финансов отметила прогнозируемое выполнение госбюджета, запуск новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF из МВФ, усиление антикоррупционных институций, развитие цифровых госуслуг и улучшение корпоративного управления в государственных компаниях и банках.

По ее словам, Украина переходит от антикризисного реагирования к этапу структурных инвестиций, развитию частного сектора и модернизации экономики в соответствии со стандартами ЕС.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что реальный ВВП Украины вырастет на 2,5% в 2026 году и до 4,0% в 2027 году, если война будет продолжаться в 2026 году.

Автор:
Ольга Опенько