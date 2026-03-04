Девальвація як "імунна відповідь": Мінфін пояснив, як війна зробила економіку стійкішою

Українська економіка в умовах війни сформувала “імунну відповідь”, а девальвація гривні допомагає підтримувати внутрішнього виробника та фінансову стабільність

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення заступниці міністра фінансів України Ольги Зикової.

Чому слабша гривня стала підтримкою для економіки

"Українська економіка передусім керується стабільним внутрішнім споживанням. Девальвація валюти, яка почалася минулого року, насправді допомагає спрямувати цей попит більше на вітчизняних виробників, і зі зростанням витрат через дефіцит електроенергії саме так працює імунна відповідь", – сказала вона.

Зикова наголосила, що відновлення України після руйнувань, спричинених повномасштабною агресією Росії, має ґрунтуватися на принципі "розумнішої відбудови". Йдеться, зокрема, про створення швидших і надійніших транспортних коридорів, цифровізацію митниці, розвиток резервних логістичних маршрутів, а також про розбудову розподіленої генерації, мобільних енергетичних потужностей і посилення інтеграції з європейськими інфраструктурними вузлами.

Вона також підкреслила, що фінансова система України зберігає стійкість попри війну: банківський сектор залишається ліквідним, міжнародна фінансова співпраця розширюється, а прозорість фінансової системи нині є вищою, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Пояснюючи ці процеси, Зикова провела аналогію з біологією: виживання організму залежить не від уникнення загроз, а від здатності вчасно їх виявляти, локалізувати та нейтралізувати. За її словами, чим сильніша загроза, тим складнішою й активнішою стає імунна відповідь.

Вона додала, що така стійкість української економіки та фінансової системи – не чиста удача, не рефлекторна реакція, а переважно скоординована, заснована на правилах імунна відповідь.

"Чим більший тиск, тим точнішою стає реакція. І з часом це створює щось дуже важливе для партнерів та для країн-партнерів, для донорів та інвесторів – передбачуваність в умовах невизначеності", – підсумувала заступниця міністра фінансів.

Серед ключових досягнень заступниця міністра фінансів відзначила прогнозоване виконання держбюджету, запуск нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF з МВФ, посилення антикорупційних інституцій, розвиток цифрових держпослуг та покращення корпоративного управління у державних компаніях і банках.

За її словами, Україна переходить від антикризового реагування до етапу структурних інвестицій, розвитку приватного сектору та модернізації економіки відповідно до стандартів ЄС.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує, що реальний ВВП України зросте на 2,5% у 2026 році та до 4,0% у 2027 році, якщо війна триватиме протягом 2026 року.