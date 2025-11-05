Запланована подія 2

Дата публикации
Дезинфекторы и антисептики: Рада поддержала в первом чтении законопроект о биоцидных продуктах

антисептик
Рада поддержала закон о биоцидах / Depositphotos

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13604 "О предоставлении на рынке и использовании биоцидных продуктов", который направлен на гармонизацию украинского законодательства с нормами Европейского Союза.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу парламента.

Цель документа – гармонизировать законодательство Украины с нормами Европейского Союза и ввести современный контроль за биоцидными продуктами.

Это касается средств, предназначенных для уничтожения вредных микроорганизмов, бактерий или вирусов (например, дезинфекторов, антисептиков и против вредителей).

Что предусматривает законопроект:

  • четкие правила производства, регистрации и обращения биоцидных продуктов;
  • полномочия государственных органов в данной сфере;
  • требования к лабораториям, которые будут проводить экспертизы;
  • создание Государственного реестра биоцидных продуктов, которое должно заработать с 2030 года.

Принятие законопроекта № 13604 позволит усилить защиту здоровья людей, животных и окружающей среды, обеспечить прозрачность рынка и приблизить Украину к европейским стандартам в сфере химической безопасности.

О биоцидных продуктах

Биоцидные продукты   — это химические или биологические вещества, предназначенные для уничтожения, отпугивания или нейтрализации вредных организмов. К таким организмам относятся бактерии, вирусы, грибки, насекомые, грызуны и другие, которые могут быть опасны для здоровья людей, животных или окружающей среды.

Другими словами, биоциды - это все те средства, которые используются для дезинфекции, обеззараживания, борьбы с вредителями или для предотвращения порчи материалов вредными микроорганизмами.

Также Рада приняла за основу евроинтеграционный законопроект №13578, который предлагает усовершенствовать нормы законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения.

Автор:
Татьяна Бессараб