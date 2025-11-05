Дезінфектори та антисептики: Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про біоцидні продукти

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13604 “Про надання на ринку та використання біоцидних продуктів”, який спрямований на гармонізацію українського законодавства з нормами Європейського Союзу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу парламенту.

Мета документа — гармонізувати законодавство України з нормами Європейського Союзу та запровадити сучасний контроль за біоцидними продуктами.

Це стосується засобів, призначених для знищення шкідливих мікроорганізмів, бактерій чи вірусів (наприклад, дезінфекторів, антисептиків та засобів проти шкідників).

Що передбачає законопроєкт:

чіткі правила виробництва, реєстрації та обігу біоцидних продуктів;

повноваження державних органів у цій сфері;

вимоги до лабораторій, які проводитимуть експертизи;

створення Державного реєстру біоцидних продуктів, що має запрацювати з 2030 року.

Ухвалення законопроєкту № 13604 дозволить посилити захист здоров’я людей, тварин і довкілля, забезпечити прозорість ринку та наблизити Україну до європейських стандартів у сфері хімічної безпеки.

Про біоцидні продукти

Біоцидні продукти — це хімічні або біологічні речовини, які призначені для знищення, відлякування або нейтралізації шкідливих організмів. До таких організмів належать бактерії, віруси, грибки, комахи, гризуни та інші, що можуть бути небезпечними для здоров’я людей, тварин або довкілля.

Інакше кажучи, біоциди — це всі ті засоби, які використовуються для дезінфекції, знезараження, боротьби зі шкідниками або для запобігання псуванню матеріалів шкідливими мікроорганізмами.

Також Рада прийняла за основу євроінтеграційний законопроєкт № 13578, який пропонує удосконалити норми законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення.