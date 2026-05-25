Дезинформация и угроза войн: Папа Римский призвал правительства мира жестко регулировать искусственный интеллект

Папа Римский Лев XIV опубликовал первую обширную энциклику под названием Magnifica humanitas, в которой призвал правительства мира замедлить и жестко регулировать развитие искусственного интеллекта.

В документе "О защите человека при искусственном интеллекте" понтифик предупреждает, что стремительное развитие ИИ может усиливать распространение дезинформации, обострять конфликты и создавать риски неконтролируемых технологий, в частности в сфере автономного оружия.

Лев XIV подчеркнул, что технологическая конкуренция между компаниями не должна происходить без политического и нравственного контроля. По его мнению, необходимы независимый надзор, четкая правовая база и ответственность государств за развитие ИИ.

Особое внимание в энциклике уделено рискам в военном применении искусственного интеллекта. Папа заявил, что некоторые автономные системы фактически могут выходить из-под человеческого контроля, а использование ИИ в принятии смертельных решений неприемлемо.

Он также призвал не концентрировать данные и технологии исключительно в руках частных компаний, защищать права работников, детей и социальные гарантии в условиях цифровой трансформации.

В документе говорится и о более широком контексте глобальной безопасности: Папа предупредил о росте числа конфликтов в мире, ослаблении международных институтов и риске использования войны как политического инструмента.

Энциклика в объеме около 43 тысяч слов готовилась с момента избрания Льва XIV и стала одним из самых масштабных документов Ватикана последних лет.

Добавим, что регулирование искусственного интеллекта в Украине согласно плану Минцифры предусматривает разработку и внедрение специального закона, который должен стать аналогом Регламента ЕС об искусственном интеллекте. Этот шаг направлен на гармонизацию украинского законодательства с европейскими нормами и стандартами, что обеспечит правовую определенность для разработчиков и пользователей ИИ.