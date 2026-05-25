Дезінформація та загроза війн: Папа Римський закликав уряди світу жорстко регулювати штучний інтелект

Папа Римський Лев XIV опублікував першу велику енцикліку під назвою Magnifica humanitas, у якій закликав уряди світу уповільнити та жорстко регулювати розвиток штучного інтелекту.

У документі "Про захист людини за часів штучного інтелекту" понтифік попереджає, що стрімкий розвиток ШІ може посилювати поширення дезінформації, загострювати конфлікти та створювати ризики неконтрольованих технологій, зокрема у сфері автономної зброї.

Лев XIV наголосив, що технологічна конкуренція між компаніями не повинна відбуватися без політичного та етичного контролю. На його думку, необхідні незалежний нагляд, чітка правова база та відповідальність держав за розвиток ШІ.

Окрему увагу в енцикліці приділено ризикам у військовому застосуванні штучного інтелекту. Папа заявив, що деякі автономні системи фактично можуть виходити з-під людського контролю, а використання ШІ у прийнятті смертельних рішень є неприйнятним.

Також він закликав не концентрувати дані та технології виключно в руках приватних компаній, захищати права працівників, дітей та соціальні гарантії в умовах цифрової трансформації.

У документі йдеться і про ширший контекст глобальної безпеки: Папа попередив про зростання кількості конфліктів у світі, ослаблення міжнародних інституцій та ризик використання війни як політичного інструменту.

Енцикліка обсягом близько 43 тисяч слів готувалася з моменту обрання Лева XIV та стала одним із наймасштабніших документів Ватикану останніх років.

Додамо, що регулювання штучного інтелекту в Україні, згідно з планом Мінцифри, передбачає розробку та впровадження спеціального закону, який має стати аналогом Регламенту ЄС про штучний інтелект. Цей крок спрямований на гармонізацію українського законодавства з європейськими нормами та стандартами, що забезпечить правову визначеність для розробників та користувачів ШІ.