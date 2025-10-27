Запланована подія 2

Читати українською

Директора агропредприятия в Харьковской области будут судить за продажу сахара без уплаты НДС

На Харьковщине перед судом предстанет должностное лицо агропредприятия по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 73 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбы Бюро экономической безопасности ( БЭБ ) и Офиса генерального прокурора ( ОГП ).

Детали дела

По данным следствия, директор предприятия в течение двух лет закупал сахар, отражая сделки в бухгалтерских и налоговых документах.

Однако налоговые накладные на продажу сахара не оформлялись, а в бухгалтерских документах отсутствуют какие-либо сведения о его реализации. Предприятие почти сразу продавало его покупателям за наличные деньги, без какого-либо учета и документального подтверждения, умышленно уклоняясь от уплаты налога на добавленную стоимость.

Во время обысков установлено, что у фирмы даже не было складов для хранения такого количества сахара.

Следствием установлено, что таким образом было закуплено более 20 тыс. тонн сахара ориентировочной стоимостью 439 млн грн.

От реализации продукции в бюджет не было уплачено более 73 млн. грн.

В настоящее время руководителю предприятия доложено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Материалы уголовного производства направлены в суд.

Напомним, Офис генпрокурора совместно с БЭБ завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении должностных лиц АО "Полтаваоблэнерго", подозреваемых в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 49 млн грн.

Автор:
Светлана Манько