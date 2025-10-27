Директора агропідприємства на Харківщини судитимуть за продаж цукру без сплати ПДВ

На Харківщині перед судом постане посадовець агропідприємства за обвинуваченням в ухиленні від сплати податків на суму понад 73 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужби Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Офісу генерального прокурора (ОГП).

Деталі справи

За даними слідства, директор підприємства впродовж двох років закуповував цукор, відображаючи операції у бухгалтерських та податкових документах.

Проте податкові накладні на продаж цукру не оформлювалися, а в бухгалтерських документах відсутні будь-які відомості про його реалізацію. Підприємство майже одразу продавало його покупцям за готівку, без будь-якого обліку та документального підтвердження, умисно ухиляючись від сплати податку на додану вартість.

Під час обшуків встановлено, що фірма навіть не мала складів для зберігання такої кількості цукру.

Слідством встановлено, що таким чином було закуплено більше ніж 20 тис. тонн цукру орієнтовною вартістю 439 млн грн.

Від реалізації продукції до бюджету не було сплачено понад 73 млн грн.

Наразі керівнику підприємства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

