Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,00

+0,10

EUR

48,77

+0,22

Готівковий курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,30

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Директора агропідприємства на Харківщини судитимуть за продаж цукру без сплати ПДВ

Директора агропідприємства на Харківщини судитимуть за продаж цукру без сплати ПДВ
Офіс Генерального прокурора України

На Харківщині перед судом постане посадовець агропідприємства за обвинуваченням в ухиленні від сплати податків на суму понад 73 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужби Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Офісу генерального прокурора (ОГП).

Деталі справи

За даними слідства, директор підприємства впродовж двох років закуповував цукор, відображаючи операції у бухгалтерських та податкових документах.

Проте податкові накладні на продаж цукру не оформлювалися, а в бухгалтерських документах відсутні будь-які відомості про його реалізацію. Підприємство майже одразу продавало його покупцям за готівку, без будь-якого обліку та документального підтвердження,  умисно ухиляючись від сплати податку на додану вартість.

Під час обшуків встановлено, що фірма навіть не мала складів для зберігання такої кількості цукру.

Слідством встановлено, що таким чином було закуплено більше ніж 20 тис. тонн цукру орієнтовною вартістю 439 млн грн. 

Від реалізації продукції до бюджету не було сплачено понад 73 млн грн. 

Наразі керівнику підприємства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Матеріали кримінального провадження скеровано до суду. 

Нагадаємо, Офіс генпрокурора спільно з БЕБ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо службових осіб АТ "Полтаваобленерго", яких підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 49 млн грн.

Автор:
Світлана Манько