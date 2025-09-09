Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,03

EUR

48,38

+0,22

Готівковий курс:

USD

41,25

41,17

EUR

48,55

48,38

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ухилення від податків на понад 49 млн грн: розслідування щодо службовців "Полтаваобленерго" завершено

офіс Полтаваобленерго, автомобілі
Посадовців "Полтаваобленерго" викрили на несплаті податків. / Вікіпедія

Офіс генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо службових осіб АТ "Полтаваобленерго", яких підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 49 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Що відомо про справу?

Слідство встановило, що у грудні 2022 року, під час масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру, підозрювані використали "аварійний запас трансформаторів" як прикриття для фіктивних фінансових операцій. Насправді обладнання не купували, а схема була спрямована на ухилення від сплати податків до бюджету.

Зібрані докази підтверджують факт кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України. Трьом службовим особам повідомлено про підозру. Найближчим часом обвинувальний акт буде направлено до суду.

Нагадаємо, у липні БЕБ повідомило про підозру колишньому президенту великої української авіакомпанії в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 164,5 мільйона гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук