Ухилення від податків на понад 49 млн грн: розслідування щодо службовців "Полтаваобленерго" завершено

Офіс генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо службових осіб АТ "Полтаваобленерго", яких підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 49 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Що відомо про справу?

Слідство встановило, що у грудні 2022 року, під час масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру, підозрювані використали "аварійний запас трансформаторів" як прикриття для фіктивних фінансових операцій. Насправді обладнання не купували, а схема була спрямована на ухилення від сплати податків до бюджету.

Зібрані докази підтверджують факт кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України. Трьом службовим особам повідомлено про підозру. Найближчим часом обвинувальний акт буде направлено до суду.

Нагадаємо, у липні БЕБ повідомило про підозру колишньому президенту великої української авіакомпанії в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 164,5 мільйона гривень.