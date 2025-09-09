Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,03

EUR

48,38

+0,22

Наличный курс:

USD

41,25

41,17

EUR

48,55

48,38

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Уклонение от налогов более чем на 49 млн грн: расследование в отношении служащих "Полтаваоблэнерго" завершено

офис Полтаваоблэнерго, автомобили
Чиновников "Полтаваоблэнерго" разоблачили на неуплате налогов. / Википедия

Офис генерального прокурора совместно с Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении должностных лиц АО "Полтаваоблэнерго", подозреваемых в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму более 49 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса генпрокурора.

Что известно о деле?

Следствие установило, что в декабре 2022 года во время массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру подозреваемые использовали "аварийный запас трансформаторов" как прикрытие для фиктивных финансовых операций. На самом деле оборудование не покупалось, а схема была направлена на уклонение от уплаты налогов в бюджет.

Собранные доказательства подтверждают факт уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Трем должностным лицам сообщено о подозрении. В ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, в июле БЭБ сообщило о подозрении бывшему президенту крупной украинской авиакомпании в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму более 164,5 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук