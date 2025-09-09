Уклонение от налогов более чем на 49 млн грн: расследование в отношении служащих "Полтаваоблэнерго" завершено

Офис генерального прокурора совместно с Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении должностных лиц АО "Полтаваоблэнерго", подозреваемых в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму более 49 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса генпрокурора.

Что известно о деле?

Следствие установило, что в декабре 2022 года во время массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру подозреваемые использовали "аварийный запас трансформаторов" как прикрытие для фиктивных финансовых операций. На самом деле оборудование не покупалось, а схема была направлена на уклонение от уплаты налогов в бюджет.

Собранные доказательства подтверждают факт уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Трем должностным лицам сообщено о подозрении. В ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд.

