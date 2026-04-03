Директором ОПЗ планируют назначить Константина Шабуняева: что о нем известно

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) предлагает избрать исполняющим обязанности председателя правления – директором АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) Константина Шабуняева.

Отмечается, что соответствующий вопрос вынесен на внеочередное собрание акционеров ОПЗ, которое проводится дистанционно с 24 апреля по 5 мая этого года.

Так, 18 мая предлагается прекратить полномочия и. председателя правления – директора ОПЗ Юрия Ковальского, занимающего этот пост с мая 2022 года и расторгнуть заключенный с ним контракт с августа 2024 года.

С 19 мая этого года избрать и.о. председателя правления – директором ОПЗ Константина Шабуняева, который с декабря 2022 года является членом правления – директором по персоналу и социальным вопросам ОПЗ.

Что известно о Шабуняеве

Согласно информации в системе раскрытия НКЦБФР, Шабуняев в 2001 году окончил Межрегиональную академию управления по специальности "правоведение" и получил квалификацию "юрист"; в 2010 году окончил Национальную академию прокуратуры Украины и получил квалификацию "магистр права", с октября 2015 по сентябрь 2020 был заместителем прокурора Херсонской области, затем начальником отдела Херсонской областной прокуратуры, а с июля 2022 - прокурором отдела Херсонской областной прокуратуры.

Ковальский до назначения директором ОПЗ, согласно информации в его LinkedIn, был с июля 2020 советником председателя правления АО "Аграрный фонд", а перед этим полгода заместителем председателя правления "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ). Еще раньше он работал 4,5 года партнером компании East Star Capital, а до этого – в Укрэксимбанке и Международном ипотечном банке (ранее Платинум банк).

В ноябре прошлого года ФГИУ снова пытался приватизировать ОПЗ, в котором ему принадлежит 99,5667% акций, за 4 млрд 488,5 млн грн, но заявки на покупку отсутствовали.

Напомним, Кабинет Министров планирует повторно выставить на приватизацию Одесский припортовый завод до конца 2026 года. При этом в правительстве рассчитывают снизить стартовую цену на этот актив, чтобы привлечь желающих принять участие в конкурсе.

Об Одесском припортовом заводе

Одесский припортовый завод является уникальным предприятием, специализирующимся на производстве удобрений, в частности, аммиака и карбамида. Предприятие расположено на берегу Малого Аджалицкого лимана, в 35 км от Одессы.

Общая площадь территории, занимаемая заводом составляет 251,41 га, 67,86 га, находится в аренде. После начала полномасштабного вторжения завод работал частично. Входит в список предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Согласно данным ресурса YouControl, выручка ОПЗ в 2025 году упала в 2,7 раза – до 328,7 млн грн, а чистый убыток сократился в 2,3 раза – до 807,4 млн грн.