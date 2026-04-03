Директором ОПЗ планують призначити Костянтина Шабуняєва: що про нього відомо

ОПЗ спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню / Shutterstock

Фонд державного майна України (ФДМУ) пропонує обрати виконуючим обов’язки голови правління – директором АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) Костянтина Шабуняєва.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Зазначається, що відповідне питання винесено на позачергові збори акціонерів ОПЗ, яке проводиться дистанційно з 24 квітня по 5 травня цього року.

Так, 18 травня пропонується припинити повноваження в.о. голови правління – директора ОПЗ Юрія Ковальського, який займає цю посаду з травня 2022 року та розірвати укладений з ним контракт від серпня 2024 року.

З 19 травня цього року обрати в.о. голови правління – директором ОПЗ Костянтина Шабуняєва, який з грудня 2022 року є членом правління – директором з персоналу та соціальних питань ОПЗ.

Що відомо про Шабуняєва

Згідно з інформацією в системі розкриття НКЦПФР, Шабуняєв у 2001 році закінчив Міжрегіональну академію управління за спеціальністю "правознавство" та здобув кваліфікацію "юрист"; у 2010 році закінчив Національну академію прокуратури України та здобув кваліфікацію "магістр права", з жовтня 2015 року по вересень 2020 року був заступником прокурора Херсонської області, потім начальником відділу Херсонської обласної прокуратури, а з липня 2022 року – прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури.

Ковальський до призначення директором ОПЗ, згідно інформації в його LinkedIn, був з липня 2020 року радником голови правління АТ "Аграрний фонд", а перед цим півроку заступником голови правління "Державної продовольчо-зернової корпорації України" (ДПЗКУ). Ще раніше він працював 4,5 роки партнером компанії East Star Capital, а перед цим – в Укрексімбанку та Міжнародному іпотечному банку (раніше Платинум банк).

В листопаді минулого року ФДМУ знову намагався приватизувати ОПЗ, в якому йому належить 99,5667% акцій, за 4 млрд 488,5 млн грн, але заявки на купівлю були відсутні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує повторно виставити на приватизацію Одеський припортовий завод до кінця 2026 року. При цьому в уряді розраховують знизити стартову ціну на цей актив щоб залучити бажаючих взяти участь у конкурсі.

Про Одеський припортовий завод

Одеський припортовий завод є унікальним підприємством, що спеціалізується на виробництві добрив, зокрема аміаку та карбаміду. Підприємство розташоване на березі Малого Аджалицького лиману, за 35 км від Одеси.

Загальна площа території, яку займає завод становить 251,41 га, 67,86 га, перебуває в оренді. Після початку повномасштабного вторгнення завод працював частково. Входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України.

Згідно з даними ресурсу YouControl,виручка ОПЗ у 2025 році впала у 2,7 рази – до 328,7 млн грн, а чистий збиток скоротився у 2,3 рази – до 807,4 млн грн.

Автор:
Світлана Манько