Дивиденды "Укрнафты" в бюджет достигли 16,73 млрд грн

АО "Укрнафта" перечислило в государственный бюджет еще 1,43 млрд грн дивидендов. Общая сумма выплат компании после перехода под управление государства достигла 16,73 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение компании.

От добычи к бюджету

С момента перехода компании под управление государства общая сумма уплаченных дивидендов уже достигла 16,73 млрд грн.

"Несмотря на масштабные разрушения производственной инфраструктуры в результате российских ударов, потребность в восстановлении и замене поврежденного оборудования, а также дополнительные инвестиции в защиту объектов, "Укрнафта" в 2025 году обеспечила стабильные отчисления части чистой прибыли в государственный бюджет", - отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

Интенсивность обстрелов и разрушений производственной инфраструктуры и сети автозаправочных комплексов компании на прифронтовых территориях растет. Дополнительными факторами, влияющими на финансовое состояние компании, стали мировой нефтяной кризис, необходимость импорта дополнительных объемов горючего в начале 2026 года во избежание дефицита нефтепродуктов в стране, а также обязательства направлять весь газ собственной добычи на обеспечение потребностей населения.

Даже в этих условиях компания сохраняет операционную устойчивость, продолжает добычу, обеспечивает страну качественным горючим, инвестирует в развитие и в полном объеме выполняет свои обязательства перед государственным и местными бюджетами.

Напомним, Кабинет министров согласовал передачу в управление ПАО "Укрнафта" арестованных корпоративных прав ЧАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение". Речь идет о 10% доле в уставном капитале предприятия, принадлежащей компании JKX Ukraine BV