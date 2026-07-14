Дивіденди "Укрнафти" до бюджету сягнули 16,73 млрд грн

АТ “Укрнафта” перерахувало до державного бюджету ще 1,43 млрд грн дивідендів. Загальна сума виплат компанії після переходу під управління держави досягла 16,73 млрд грн

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Від видобутку до бюджету

Із моменту переходу компанії під управління держави загальна сума сплачених дивідендів уже сягнула 16,73 млрд грн.

"Попри масштабні руйнування виробничої інфраструктури внаслідок російських ударів, потребу у відновленні та заміні пошкодженого обладнання, а також додаткові інвестиції в захист об'єктів, "Укрнафта" у 2025 році забезпечила стабільні відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету", - зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Наразі інтенсивність обстрілів і руйнувань виробничої інфраструктури та мережі автозаправних комплексів компанії на прифронтових територіях зростає. Додатковими чинниками, які впливають на фінансовий стан компанії, стали світова нафтова криза, необхідність імпорту додаткових обсягів пального на початку 2026 року для уникнення дефіциту нафтопродуктів у країні, а також зобов'язання спрямовувати весь газ власного видобутку на забезпечення потреб населення.

Навіть за цих умов компанія зберігає операційну стійкість, продовжує видобуток, забезпечує країну якісним пальним, інвестує в розвиток і в повному обсязі виконує свої зобов'язання перед державним і місцевими бюджетами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив передачу в управління ПАТ “Укрнафта” арештованих корпоративних прав ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння". Мова йде про 10% частку в статутному капіталі підприємства, яка належить компанії JKX Ukraine B.V.