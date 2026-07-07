"Укрнафта" управлятиме арештованою часткою в "Укрнафтобурінні"

Кабінет Міністрів України погодив передачу в управління ПАТ “Укрнафта” арештованих корпоративних прав ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння". Мова йде про 10% частку в статутному капіталі підприємства, яка належить компанії JKX Ukraine B.V.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив згідно із Законом України "Про АРМА", який регулює управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Цей юридичний механізм застосовується у випадках, коли стратегічно важливі арештовані активи потребують операційного нагляду для запобігання ризикам переривання їхньої виробничої діяльності та збереження економічної стабільності підприємства.

У профільному відомстві наголошують, що корпоративні права передаються державній компанії не у власність, а виключно в управління. Цей особливий правовий режим триватиме до повного завершення всіх необхідних процесуальних заходів у межах чинного законодавства.

Як зазначив заступник міністра Віталій Петрук, усі арештовані активи в країні мають працювати на користь держави, тому завданням уряду є забезпечення їм належного та прозорого управління в межах закону для підтримання стабільного видобутку.

Нагадаємо, в червні 2026 року суд повернув частку у проєкті на Сахалінському родовищі "Надрам України". Видобуток природного газу на Сахалінському родовищі у Харківській області було поновлено у серпні 2024 року ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння".

Раніше, у квітні 2023 року на компанії, що здійснювали видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі, було накладено арешт у кримінальному провадженні. Державне бюро розслідувань вважає, що "Укрнафтобуріння" привласнило надра цього родовища.