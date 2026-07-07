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"Укрнафта" будет управлять арестованной долей в "Укрнефтебурении"

Укрнефтебурение
"Укрнафта" будет управлять арестованной долей в "Укрнефтебурении" / Минэкономики

Кабинет Министров Украины согласовал передачу в управление ПАО "Укрнафта" арестованных корпоративных прав ЧАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение". Речь идет о 10% доле в уставном капитале предприятия, принадлежащей компании JKX Ukraine BV

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Соответствующее решение Кабмин принял согласно Закону Украины "Об АРМА", регулирующем управление активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Этот юридический механизм применяется в случаях, когда стратегически важные арестованные активы нуждаются в операционном надзоре для предотвращения рисков прерывания их производственной деятельности и сохранения экономической стабильности предприятия.

В профильном ведомстве отмечают, что корпоративные права передаются государственной компании не в собственность, а исключительно в управление. Этот особый правовой режим будет продолжаться до полного завершения всех необходимых процессуальных мер в рамках действующего законодательства.

Как отметил заместитель министра Виталий Петрук, все арестованные активы в стране должны работать в пользу государства, поэтому задача правительства - обеспечение им надлежащего и прозрачного управления в рамках закона для поддержания стабильной добычи.

Напомним, в июне 2026 года суд вернул долю в проекте на Сахалинском месторождении "Недрам Украины". Добыча природного газа на Сахалинском месторождении в Харьковской области была возобновлена в августе 2024 года ЧАО "ПК "Укрнефтебурение".

Ранее, в апреле 2023 года, на компании, осуществлявшие добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении, был наложен арест в уголовном производстве. Государственное бюро расследований считает, что "Укрнефтебурение" присвоило недра этого месторождения.

Автор:
Татьяна Бессараб