"Укрнефтебурение" обновило состав правления и наблюдательного совета: кто сохранил должности

ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" обновило состав правления и наблюдательного совета, оставив часть ключевых фигур на своих должностях. Общее собрание акционеров, состоявшееся 4 августа 2025 года, подтвердило переизбрание Олега Мальчика председателем правления на новый пятилетний срок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию консалтинговой компании ExPro.

Правление компании

Мальчик продолжит управлять компанией. Он являлся председателем правления компании в 2024-2025 годах, а до этого временно осуществлял полномочия председателя правления компании. Еще раньше работал заместителем директора, главным инженером "Укрнафты".

Членами правления также переизбраны Сергей Козонущенко и Анна Чабанюк, тогда как полномочия Виктора Гирича прекращены.

Наблюдательный совет

Кроме того, обновился состав наблюдательного совета. Прежде всего прекращены полномочия председателя наблюдательного совета "Укрнефтебурения" Олега Прохоренко без переизбрания.

Новый состав совета, избранный на трехлетний срок, сформирован из четырех человек: независимые директора Антон Ященко и Игорь Чудик, а также представители акционеров Олег Крыжановский и Геннадий Чехович.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что "Укрнефтебурение" официально начинает возобновление своей работы по добыче углеводородов на Сахалинском месторождении в Харьковской области.