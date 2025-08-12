"Укрнафтобуріння" оновило склад правління та наглядової ради: хто зберіг посади

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" оновило склад правління та наглядової ради, залишивши частину ключових фігур на своїх посадах. Загальні збори акціонерів, що відбулися 4 серпня 2025 року, підтвердили переобрання Олега Мальчика головою правління на новий п'ятирічний термін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію консалтингової компанії ExPro.

Правління компанії

Мальчик продовжить керувати компанією. Він був головою правління компанії у 2024-2025 роках, а до цього тимчасово здійснював повноваження голови правління компанії. Ще раніше працював заступником директора, головним інженером "Укрнафти".

Членами правління також переобрано Сергія Козонущенка та Анну Чабанюк, тоді як повноваження Віктора Гирича припинено.

Наглядова рада

Окрім того, оновився склад наглядової ради. Перш за все припинено повноваження голови наглядової ради "Укрнафтобуріння" Олега Прохоренка без переобрання.

Новий склад ради, обраний на трирічний строк, сформовано з чотирьох осіб: незалежні директори Антон Ященко та Ігор Чудик, а також представники акціонерів Олег Крижанівський та Геннадій Чехович.

Нагадаємо, у серпні минулого року повідомлялося, що "Укрнафтобуріння" офіційно починає відновлення своєї роботи з видобутку вуглеводнів на Сахалінському родовищі в Харківській області.